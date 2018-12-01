video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
السبت، 01 ديسمبر 2018 09:03 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

تخصيص ممر فى الجوازات بمطار القاهرة لمواطنى دول الاتحاد الأفريقى

السبت، 01 ديسمبر 2018 07:55 م
تخصيص ممر فى الجوازات بمطار القاهرة لمواطنى دول الاتحاد الأفريقى مطار القاهرة الدولى
كتب أحمد جمعة
إضافة تعليق

وضعت السلطات بمطار القاهرة لافتات خاصة بمواطنى دول الاتحاد الأفريقى بالمطار، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتخصيص ممر خاص بالجوازات لمواطنى دول الاتحاد الأفريقى بالمطار فى إطار المعاملة التفضيلية للأشقاء الأفارقة.

ويأتى هذا الإجراء لتسهيل إجراءات الدخول الخاصة بمواطنى الدول الأفريقية، تعبيراً عن قيم التضامن الأفريقى، والحرص المصرى على تعزيز عملية الاندماج مع الأشقاء الأفارقة على مختلف المستويات.

جدير بالذكر، أنه كان قد تم تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ توجيه السيد رئيس الجمهورية فى هذا الصدد برئاسة وزارة الخارجية، وعضوية عدد من الجهات المعنية بالدولة وعلى رأسها سلطات الطيران المدنى، حيث حرصت السلطات المصرية على تقديم تلك التسهيلات إيذانا ببدء سلسلة من الاجتماعات الأفريقية التى ستستضيفها مصر خلال شهر ديسمبر 2018، فضلا عن بدء رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى فى فبراير 2019.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مصر للطيران تسير 121 رحلة دولية وداخلية وتجارية من مطار القاهرة الدولى

أكثر من 4 آلاف سائح يصلون مطار القاهرة خلال 24 ساعة

مطار القاهرة يشهد انطلاق 203 رحلة طيران داخلية ودولية وتجارية

مصر

أخبار مصر

وزاره الخارجيه

أخبار أفريقيا




لا تفوتك
الصحة تعلن فتح عيادات الكشف عن فيروس سى فى 11 محافظة

الصحة تعلن فتح عيادات الكشف عن فيروس سى فى 11 محافظة

"الزراعة" تؤكد ارتفاع مساحات القمح المنزرعة لـ1.5 مليون فدان

"الزراعة" تؤكد ارتفاع مساحات القمح المنزرعة لـ1.5 مليون فدان

بالخرائط.. ننشر مسار القطار المكهرب بعد إقرار إنشائه لربط مدينتى المنصورة الجديدة ودمياط الجديدة بالمنصورة القديمة.. يمتد 90 كم ومخطط إنجازه خلال 30 شهرا بتكلفة 1.8مليار دولار.. وعرض صينى لتمويل وتنفيذ المشروع

بالخرائط.. ننشر مسار القطار المكهرب بعد إقرار إنشائه لربط مدينتى المنصورة الجديدة ودمياط الجديدة بالمنصورة القديمة.. يمتد 90 كم ومخطط إنجازه خلال 30 شهرا بتكلفة 1.8مليار دولار.. وعرض صينى لتمويل وتنفيذ المشروع

الخناق يضيق على ترامب يوما تلو الآخر فى قضية التدخل الروسى بالانتخابات الأمريكية.. واشنطن بوست: الرئيس الأمريكى أصبح محلا للاهتمام الرئيسى فى تحقيقات روبرت مولر.. ومحاميه الشخصى السابق يعترف بكذبه على الكونجرس

الخناق يضيق على ترامب يوما تلو الآخر فى قضية التدخل الروسى بالانتخابات الأمريكية.. واشنطن بوست: الرئيس الأمريكى أصبح محلا للاهتمام الرئيسى فى تحقيقات روبرت مولر.. ومحاميه الشخصى السابق يعترف بكذبه على الكونجرس

كيف يفكر محمد يوسف فى تشكيل الأهلي أمام بتروجت الليلة؟

كيف يفكر محمد يوسف فى تشكيل الأهلي أمام بتروجت الليلة؟

بعد فستان رانيا يوسف.. 6 فنانات أثرن الجدل بإطلالاتهن على السجادة الحمراء

بعد فستان رانيا يوسف.. 6 فنانات أثرن الجدل بإطلالاتهن على السجادة الحمراء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة