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براءة 11 متهما وسجن 7 آخرين 15 عامًا فى قضية حرق المنشآت ببنى سويف

السبت، 01 ديسمبر 2018 09:05 م
براءة 11 متهما وسجن 7 آخرين 15 عامًا فى قضية حرق المنشآت ببنى سويف المحكمه العسكرية - أرشيفية
بنى سويف - أيمن لطفى
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قضت اليوم المحكمة العسكرية دائرة جنايات غرب بنى سويف، ببراءة 11 متهما هم: أحمد ق، محمد ع، محمد ح، أحمد ع، ياسر م، مصطفى س "أرطف"، محمد ص، إبراهيم س، مختار م، أحمد ع، محمد ع، ومعاقبة 7 آخرين بالأشغال الشاقة 15 عاما وهم: طه ح، عمرو. ى " دقدق"، محمود.م، جمال. س، شاكر.ف، محمد. م، محمد. س " زنه"، وذلك فى القضية رقم 96، المعروفة بـ"حرق وتخريب المنشآت العامة والشرطية ببنى سويف أثناء فض ميدانى رابعة والنهضة".

 

ومن جانبه قال أشرف السيسى محامى المتهمين لـ"اليوم السابع": سبق وقضت المحكمة بمعاقبة 256 متهما بالسجن مابين 25 و15 سنة وتقدمنا بطلب لإعادة الإجراءات لـ 18 متهما، وتم قبوله وـعيدت محاكمتهم فى قضية حرق وتخريب المنشآت ومبانى "المحافظة والمحكمة، وقسم شرطة بنى سويف، ومركز شركة ببا والجوازات " وتم تأجيلها إلى اليوم حيث قضت المحكمة بحكمها سالف الذكر.

 


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