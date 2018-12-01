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اليمن: الحكومة الشرعية تؤكد ضرورة تسليم ميناء الحديدة

السبت، 01 ديسمبر 2018 11:07 ص
اليمن: الحكومة الشرعية تؤكد ضرورة تسليم ميناء الحديدة وزير الخارجية اليمني خالد اليماني
أ ش أ
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أكد وزير الخارجية اليمني خالد اليماني، ضرورة التمسك بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم (2216) وتسليم ميناء الحديدة إلى الحكومة الشرعية، مشددا على "أن الحديدة جزء عزيز من البلاد ولا يمكن التخلي عنه".

وقال اليماني - في مقابلة مع قناة (العربية الحدث) الإخبارية - إن "الحكومة اليمنية وضعت في وقت سابق مبادرة من أربع نقاط سميت (مبادرة الحديدة) تطالب بخروج المليشيات الحوثية من الساحل الغربي بالكامل، وتسليم المنطقة للحكومة الشرعية، على أن تشرف على أمن المدينة الشرطة تحت إدارة وزارة الداخلية، ويكون الميناء تحت إشراف وزارة النقل مع تحويل موارده إلى البنك المركزي في عدن".

ومن ناحية أخري، أكد وزير الخارجية اليمني أن ملف إطلاق سراح المعتقلين والأسرى جاهز، وأن الحكومة أكملت كافة الاستعدادات في هذا الشأن، وأنهت كل الإجراءات اللازمة لإطلاق سراح جميع المعتقلين والأسرى والمختطفين والمخفيين قسرا.

وفيما يتعلق بمشروع القرار البريطاني بشأن الهدنة في اليمن، اعتبر اليماني أنه غير مناسب في الوقت الحالي.. موضحا أن اليمن ليس بحاجة إلى مزيد من القرارات، بل مزيد من الحسم والشجاعة من قبل المجتمع الدولي؛ لإنهاء حالة الحرب وانسحاب المليشيات الحوثية وتسليم الأسلحة.

 


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