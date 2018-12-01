المكسيك تنصب أول رئيس يسارى فى تاريخها الحديث

ووعد لوبيز أوبرادور الملقب ب"أملو" (الأحرف الأولى من اسمه الرباعى باللاتينية) وانتخب بصفته معاديا للنظام السياسى القائم، بالقيام "بتحول" تاريخى للمكسيك.

وجاء حفل تنصيب الرئيس الجديد على رأس المكسيك سيكون مختلفا عن حفل تنصيب أسلافه، فبعد أن يقسم اليمين ويضع الوشاح الرئاسى أمام أعضاء البرلمان ومدعويه، قرر لوبيز أوبرادور التوجه إلى ساحة زوكالو فى وسط مكسيكو ليقوم ممثل للسكان الأصليين المكسيكيين بتنصيبه، قبل حفل موسيقى يشارك فيه عدد من الفنانين من أميركا اللاتينية.

وسيلقى خطابا ثانيا بالقرب من القصر الوطن، وينوى الرئيس الإقامة فى هذا المقر التاريخى المهمل منذ فترة طويلة والذى يضم رسوما جدارية للرسام الكبير دييجو ريبيرا.

ولن يقيم فى مقر لوس بينوس الرئاسى الحالى المجمع الواسع الذى تقع أمامه حديقة بعيدا عن صخب العاصمة، وسيفتح جزئيا اعتبارا من السبت للجمهور.