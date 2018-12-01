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السبت، 01 ديسمبر 2018 03:46 م
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المشاركون فى المؤتمر الاقتصادى ببورسعيد يطالبون بتفعيل دور المنطقة الحرة

السبت، 01 ديسمبر 2018 03:06 م
المشاركون فى المؤتمر الاقتصادى ببورسعيد يطالبون بتفعيل دور المنطقة الحرة وزير التنمية المحلية ومحافظ بورسعيد بالمؤتمر الأقتصادى
بورسعيد - السيد فلاح - محمد فرج
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أكدت المناقشات التى دارت فى ورشة العمل الأولى للمؤتمر الاقتصادى، أن بورسعيد تتمتع بمميزات اقتصادية وثقافية وسياحية منفردة على مستوى البحر المتوسط، وليس مصر فقط.

وطالب المشاركون بالورشة وفى حضور اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، بتفعيل دور المنطقة الحرة واستمرارها مع علاج السلبيات حتى تؤدى المطلوب منها بالتكامل مع الأنشطة التنموية الأخرى، وكذلك إقامة المزيد من المشروعات السياحية العالمية لحجز مكان للمحافظة على خريطة السياحة العالمية بمصر، والتوسع فى إنشاء المكتبات العامة والثقافية لتكون بورسعيد عاصمة ثقافية وسياحية لإقليم القناة، بما يتفق مع ريادتها كقاطرة للتنمية فى مصر.

 

المؤتمر الاقتصادى ببورسعيد (1)
المؤتمر الاقتصادى ببورسعيد

 

المؤتمر الاقتصادى ببورسعيد (2)
المؤتمر الاقتصادى ببورسعيد

 

المؤتمر الاقتصادى ببورسعيد (3)
المؤتمر الاقتصادى ببورسعيد 

 

المؤتمر الاقتصادى ببورسعيد (4)
المؤتمر الاقتصادى ببورسعيد 

 

 

 


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