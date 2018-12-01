video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
السبت، 01 ديسمبر 2018 04:02 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الكويت ترحب بدعوة فرنسا لعقد مؤتمر دولى للسلام بالشرق الأوسط

السبت، 01 ديسمبر 2018 03:00 ص
الكويت ترحب بدعوة فرنسا لعقد مؤتمر دولى للسلام بالشرق الأوسط خالد سليمان الجار الله نائب وزير الخارجية الكويتي
نیویورك /أ ش أ/
إضافة تعليق

رحبت الكويت، الجمعة، بالمبادرة الفرنسية الداعية إلى عقد مؤتمر دولى للسلام بالشرق الأوسط، معربة عن الأمل بخروجھا بآلية دولية متعددة الأطراف تفضى إلى إنھاء الاحتلال الإسرائيلى بالكامل لفلسطین.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" عن نائب مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة المستشار بدر المنیخ قوله، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال مناقشة بند "الحالة فى فلسطین"، إن الشعب الفلسطینى مازال يعانى من الاحتلال الإسرائيلى لأراضیھ وانتھاكات صارخة وجسيمة للقانون الدولى الإنسانى والقانون الدولى لحقوق الإنسان.

وعبر عن الأسف لأن قرارات أممية ودولية مضامینھا نصرة الشعب الفلسطینى وتطلعاتھ المستقبلیة إلا أنھا لا تزال أغلبھا حبرا على ورق.

وأوضح أن إسرائيل ما زالت تتعنت فى تطبیق قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة والاضطلاع بمسؤولیاتھا وفق اتفاقية جنيف الرابعة منذ بدء الاحتلال بل استمرت فى ممارساتھا المنافیة لجميع المعايير الأممية والإنسانية والأخلاقية وامتدت لدرجة محاولاتھا إحداث تغییر دیمجرافى للطبیعة السكانیة للأراضى الفلسطینیة.

وشدد المنیخ على أن دولة الكويت مازالت ثابتة فى دفاعھا عن حقوق الشعب الفلسطینى باعتبارھا ركيزة أساسية من ركائز وسياسات الكویت الخارجیة وتدعم كافة الجھود والمساعى التى یبذلھا المجتمع الدولى فى سبيل التوصل إلى حل عادل وشامل للقضیة الفلسطینیة يستند إلى مبادرة السلام العربية وقواعد القانون الدولى وقرارات الشرعية الدولية.

وأضاف أن الكويت يرحب بالمبادرة الفرنسية الداعية إلى عقد مؤتمر دولى للسلام وخروجه بآلية دولية متعددة الأطراف تمھد لوقف جميع الأنشطة الاستیطانیة غیر القانونیة، ومن ثم إنھاء كامل الاحتلال الإسرائيلى لفلسطين وفق أطر محددة للاتفاق والتنفيذ بما يكفل حق الشعب الفلسطينى فى تقریر مصیره وإقامة دولتھا المستقلة وعاصمتھا القدس الشرقية وعلى حدود الرابع من یونیو لعام 1967.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

السفير الأمريكى لدى اليمن: إيران سبب إشعال منطقة الشرق الأوسط

الكويت

أخبار الكويت

فرنسا

عقد مؤتمر دولى للسلام

الشرق الأوسط




لا تفوتك
شاهد رد فعل جماهير الزمالك بعد وداع البطولة العربية أمام الاتحاد السكندرى

شاهد رد فعل جماهير الزمالك بعد وداع البطولة العربية أمام الاتحاد السكندرى

قبل أزمة فستانها المثير للجدل.. رانيا يوسف: أنا الأكثر أنوثة فى مصر

قبل أزمة فستانها المثير للجدل.. رانيا يوسف: أنا الأكثر أنوثة فى مصر

تعرف على مواعيد أول امتحان بالثانوية التراكمية لـ"أولى ثانوى" × 10 معلومات

تعرف على مواعيد أول امتحان بالثانوية التراكمية لـ"أولى ثانوى" × 10 معلومات

المرور تقرر إغلاق كوبرى غمرة جزئيا لإصلاح الفواصل المعدنية

المرور تقرر إغلاق كوبرى غمرة جزئيا لإصلاح الفواصل المعدنية

الصحة: 3 آلاف شاب روجوا للمرحلة الثانية من "100 مليون صحة" بشوارع القاهرة

الصحة: 3 آلاف شاب روجوا للمرحلة الثانية من "100 مليون صحة" بشوارع القاهرة

عمر حجازى: الشرطة رافقتنى خلال رحلتى بسيناء وأهلها رحبوا بى

عمر حجازى: الشرطة رافقتنى خلال رحلتى بسيناء وأهلها رحبوا بى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة