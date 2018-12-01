القوى العاملة تنهى إجراءات تسليم جثمان المصرى المتوفى بالسعودية

كتب محمود راغب

وصل، صباح اليوم، إلى أرض الوطن، جثمان المواطن المصرى البغدادى ناجح البغدادى عبد الرؤوف، الذى قتل أثناء عمله بحراسة أحد المزارع بالمملكة العربية السعودية، وذلك على رحلة مصر للطيران رقم 650 القادمة من الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية.

وكلف الوزير محمد سعفان، وزير القوى العاملة، وفدا من العلاقات العامة والمراسم بالوزارة برئاسة مسئول المراسم أيمن عبد العال، بإنهاء جميع إجراءات تسلم الجثمان لأسرة المتوفى واستخراج تصريح دفن الجثمان .

وتسلم الجثمان عم المتوفى ويدعى محمد البغدادى، وتم إبلاغه بخالص تعازى الوزير ولأسرة المتوفى، وبدوره قدم الشكر إلى وزارة القوى العاملة والسفارة المصرية ومكتب التمثيل العمالى بالرياض على الجهد الذى بذل فى إنهاء جميع إجراءات شحن الجثمان.