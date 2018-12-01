الفريق التراس لـ"اليوم السابع": "أيدكس 2018" يشهد تدشين عربة مدرعة جديدة

كتب زكى القاضى

كشف الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أن معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيدكس 2018"، سيشهد عرضا لعدد من الأسلحة الجديدة، والتى ستعرض لأول مرة فى المعرض، ومنها عربية مدرعة تصنع مع الجانب الأمريكى، تعد من أفضل المدرعات على مستوى العالم، وسيتم تصنيعها فى مصر خلال الفترة المقبلة لتكون إنتاجا مصريا خالصا، فى إطار خطة الهيئة العربية للتصنيع المشترك.

جاء ذلك خلال حوار للفريق التراس مع "اليوم السابع"، أكد فيه أن الهيئة العربية للتصنيع، تعمل على التوسع فى خطط التعاون المشترك مع كافة الدول، وذلك انطلاقا من إمكانياتها الكبيرة المتمثلة فى قدراتها البشرية وكذلك المصانع والشركات، ومن بين تلك الأهداف السعى لتوسيع التعاقدات الخارجية مع كافة الدول.