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"العقارات" تتصدر ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة خلال الأسبوع الماضى

السبت، 01 ديسمبر 2018 05:00 ص
"العقارات" تتصدر ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة خلال الأسبوع الماضى البورصة المصرية أرشيفية
كتب هانى الحوتى
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تصدر قطاع العقارات ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية، من حيث حجم التداول خلال جلسات الأسبوع الماضى، وبلغ 261.3 مليون ورقة بقيمة 921.8 مليون جنيه، وجاء قطاع الخدمات المالية ثانى القطاعات نشاطًا، بحجم تداول بلغ 242.5 مليون ورقة، بقيمة 1367.6 مليون جنيه. 
 
 
 فيما احتل قطاع الاتصالات، الترتيب الثالث، بحجم تداول بلغ 235.5 مليون ورقة بقيمة 702.6 مليون جنيه، تلاه قطاع السياحة والترفيه بحجم تداول 50.5 مليون ورقة بقيمة 194.2 مليون جنيه، ثم قطاع المنتجات المنزلية والشخصية بحجم تداول بلغ 46.3 مليون ورقة بقيمة 173.9 مليون جنيه.
 
وفى المركز السادس حل ،قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بحجم تداول بلغ 46 مليون ورقة منفذة بقيمة 257.9 مليون جنيه، ثم قطاع الأغذية والمشروبات بحجم تداول بلغ 33 مليون ورقة منفذة بقيمة 289.7 مليون جنيه، ثم قطاع التشييد ومواد البناء بحجم تداول بلغ 32.3 مليون ورقة منفذة بقيمة 108 مليون جنيه، ثم قطاع البنوك بحجم تداول 17.6 مليون ورقة منفذة بقيمة 1114.9 مليون جنيه، ثم قطاع الكيماويات بحجم تداول بلغ 16.2 مليون ورقة منفذة بقيمة 178.2 مليون جنيه.
 
وحل قطاع الموارد الأساسية والرعاية الصحية والأدوية، فى المركزين الأخيرين على التوالى، حيث بلغ حجم تداول الأول 15.1 مليون ورقة منفذة بقيمة 165.9 مليون جنيه، الثانى بحجم تداول 5.5 مليون ورقة بقيمة 34.2 مليون جنيه.
 

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