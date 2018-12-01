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السبت، 01 ديسمبر 2018 10:50 ص
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السيطرة على حريق نشب بمعهد ابتدائى بمدينة فاقوس بالشرقية

السبت، 01 ديسمبر 2018 10:50 ص
السيطرة على حريق نشب بمعهد ابتدائى بمدينة فاقوس بالشرقية حريق مدرسة - أرشيفية
الشرقية- فتحية الديب
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تمكنت قوات الحماية المدنية بالشرقية، من السيطرة على حريق نشب بمعهد الطاروطى، بمدينة فاقوس، وتم إخطار النيابة العامة، برئاسة عمرو الباز، رئيس النيابة، وبإشراف المستشار وليد جمال المحامي العام لنيابات شمال الشرقية.

وتلقى اللواء عبد الله خليفة، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، بلاغا من مركز شرطة فاقوس، من " عليه ع ح"  59 سنه مديرة  معهد الطاروطى الابتدائى، بانبعاث دخان من داخل المدرسة.

تم إخطار الحماية المدنية، وتبين انبعاث دخان خفيف من داخل غرفة كابل كهرباء مساحة 25 سم عمق 50 سم، خاصة بكابل الكهرباء الأرضى بفناء المدرسة، نتيجة تسريب كمية من المياه للكابل، بسبب ماس كهربائى، وتمت السيطرة على النيران، حيث تبين أن المدرسة على مساحة 500 متر، مكونة من طابقين،  وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 3574 إدارى القسم.

 

 


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