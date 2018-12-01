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السجن 5 سنوات لحدث لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة بالجيزة

السبت، 01 ديسمبر 2018 01:59 م
السجن 5 سنوات لحدث لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة بالجيزة محكمة - أرشيفية
كتب سليم على
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عاقبت محكمة الطفل بالجيزة،  حدث بالسجن 5 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه لاتهامه بالاتجار  فى المواد المخدرة بالجيزة.
 
صدر الحكم برئاسة المستشار عماد الدرملى، وعضوية مستشارين شريف العصرة، وأحمد أبو طالب، وطارق حمودة وأمانة سر كريم مصطفى. 
 
وكشفت تحقيقات النيابة ، تلقى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالجيزة معلومات تفيد  بقيام " وائل. ا" عاطل، 17 سنة، بمزاولة نشاط إجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة بالجيزة.
 
وأشارت التحقيقات، إلى أنه بتفتيش المتهم عثر على قطع من  مخدر الحشيش ومبلغ مالى من حصيلة تجارته، وهاتف محمول يتواصل من خلاله مع زبائنه، والسلاح الابيض للدفاع عن تجارته، وبمواجهته أقر بحيازة المضبوطات بغرض الإتجار. 
 
 
 
 
 
 

 


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