السجن 3 سنوات ل8 من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية بالشرقية

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية 8 من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية بالسجن 3 سنوات.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الباسط محمد امبامى، وعضوية المستشارين محمد عبد الوهاب ووليد عبد المنعم، وبحضور أحمد سامي، وكيل النيابة، وسكرتارية احمد رزق.

تعود أحداث القضية رقم 55070 لسنة 2015 جنايات مركز شرطة بلبيس، المتهم فيها 8 من جماعة الإخوان الإرهابية بينهم " أنس حمدي السيد" وإسلام حمدي السيد"، عندما تلقي مدير أمن الشرقية، إخطار من مركز شرطة الزقازيق ، يفيد قيام 8 من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية، بالتحريض علي العنف والإنضمام لجماعة إرهابية" جماعة الإخوان" والتجمهر والتظاهر والتحريض ضد مؤسسات الدولة، بدائرة المركز.

وبالعرض على النيابة العامة، قررت إحالتهم لدائرة إرهاب الشرقية التي أصدرت حكمها المتقدم.