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السجن 15 سنة لتاجر مخدرات ونجله لحيازتهما سلاح وهيروين بالشرقية

السبت، 01 ديسمبر 2018 11:39 ص
السجن 15 سنة لتاجر مخدرات ونجله لحيازتهما سلاح وهيروين بالشرقية حبس - أرشيفية
الشرقية- فتحية الديب
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عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، السيد مريشد، أكبر تاجر مخدرات بمركز بلبيس، ونجله بالسجن 15 سنة بتهمة حيازة سلاح ونارى وهيروين.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الباسط محمد امبامى، وعضوية المستشارين محمد عبد الوهاب ووليد عبد المنعم، وبحضور أحمد سامى، وكيل النيابة، وسكرتارية أحمد رزق.

 تعود أحداث القضية رقم 32509 لسنة 2017 جنايات مركز شرطة بلبيس،  ليوم 5 يوليو لسنة 2017، عندما ألقت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة بلبيس، برئاسة الرائد أحمد متولى، رئيس المباحث، وبإشراف العقيد محمود جمال، رئيس فرع البحث الجنائى لفرع الجنوب، القبض على "السيد مريشد محمد" 43 سنة تاجر مخدرات، ونجله" محمد" لحيازتهما سلاح نارى و30 طلقة، وكمية كبيرة من مخدر الهيروين بقصد الإتجار.

وتم إحالتهما للنيابة العامة بلبيس، التى قررت إحالتهما إلى محكمة جنايات الزقازيق التى أصدرت حكمها المتقدم.


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