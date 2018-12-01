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السجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لعامل تاجر فى الهيروين بسوهاج

السبت، 01 ديسمبر 2018 03:19 م
السجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لعامل تاجر فى الهيروين بسوهاج هيئة المحكمة
سوهاج – عمرو خلف
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قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم السبت بمعاقبة المتهم "حمادة .أ.أ" عامل 36 سنة ومقيم بقرية ونينة الغربية بالسجن المشدد 6 سنوات، وغرامة 100 ألف جنيه بعد اتهامه بالإتجار فى الأفيون لأقراص المخدرة بدائرة مركز المنشاة .

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين محمد زين والسيد عباس بأمانة سر طه حسين وماجد أمين .

وترجع أحداث الواقعة إلى عام 2018 بدائرة مركز المنشاة، عندما وردت معلومات لضباط مباحث مركز المنشاة ، مفادها قيام المتهم بالاتجار فى الأفيون المخدر، وترويجه على عملائه من الشباب والمتعاطين وراغبى الشراء بدائرة المركز والقرى المجاورة .

وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات، تأكدت صحة المعلومات، وتم القبض على المتهم وبحوزته عدد من قطع الافيون وزنت 62 جرام كانت معدة للبيع، وبمواجهته اعترف بالاتجار فى المخدرات، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

 

 


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