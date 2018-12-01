الرئيس الصينى: بكين تدعم السعودية فى حملتها للتغيير الاقتصادى والاجتماعى

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أبلغ الرئيس الصينى شى جين بينغ، ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان إن استقرار السعودية يمثل حجر الزاوية لازدهار وتقدم الخليج وأن الصين تؤيد بشدة الرياض فى حملتها للتنويع الاقتصادى والإصلاح الاجتماعي.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة(شينخوا) إن شى قال خلال الاجتماع الذى عقد فى بوينس أيرس التى تستضيف اجتماع قمة مجموعة العشرين يوم الجمعة إن الصين تولى دائما أهمية كبيرة لعلاقاتها مع السعودية.

ونقلت شينخوا عن شى قوله إن "الصين تؤيد بقوة السعودية فى حملتها من أجل التنويع الاقتصادى والإصلاح الاجتماعى وستبقى مع السعودية فى القضايا التى تشمل مصالحها الأساسية".

وذكرت وكالة الأنباء السعودية فى تقرير لها فى ساعة مبكرة من صباح السبت أن الأمير محمد وشى ناقشا "أوجه الشراكة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية فى مختلف المجالات، وسبل تطويرها ، خاصة المواءمة بين رؤية المملكة 2030 واستراتيجية الصين للحزام والطريق ، وكذلك إمدادات الطاقة من المملكة للصين، والاستثمارات المتبادلة بين البلدين".