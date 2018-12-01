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التصريح بدفن جدة وحفيدتيها لعدم وجود شبهة جنائية لوفاتهن مختنقات بكفر الشيخ

السبت، 01 ديسمبر 2018 09:01 م
التصريح بدفن جدة وحفيدتيها لعدم وجود شبهة جنائية لوفاتهن مختنقات بكفر الشيخ جثة - أرشيفية
كفر الشيخ – محمد سليمان
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صرحت نيابة مطوبس بمحافظة كفر الشيخ تحت إشراف المستشار ياسر الرفاعى، المحامى العام الأول لنيابة كفر الشيخ، بدفن جثامين جدة وحفيدتيها، لعدم وجود شبهة جنائية، عقب توقيع الكشف الطبى من قبل مفتش الصحة، وتبين أن سبب الوفاة اسفكسيا الاختناق، بغازثانى أكسيد الكربون المنبعث من مولد كهربائى أثناء نومهم.

وكان اللواء فريد مصطفى، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطارًا من اللواء محمد عمار مدير إدارة البحث الجنائى بالمديرية، بتلقيه اشارة من مأمور مركز مطوبس، بالعثور على 3 جثث، وإصابة 2، وجميعهم من أسرة واحدة، بعزبة السياح التابعة لقرية قومسيون شرق مركز مطوبس، باشتباه اختناق غاز منبعث من مولد كهربائى.

على الفور انتقلت قوة أمنية، برئاسة مأمور ورئيس مباحث المركز لمكان البلاغ، حيث تم العثور على جثة نجلاء عبد الجليل أبو يوسف، 50 سنة، وحفيدتيها الطفلتين ياسمين محسن حمدى، 4 سنوات، ونجلاء محسن حمدى، سنتين، وأصيب محسن حمدى أبو سريه 25 سنه، والد الطفلتين، وزوجته فاطمة عوده عواد 24 سنة، وتم نقل الجثث والمصابين بسيارات الإسعاف لمستشفى مطوبس المركزى، وتم حجز المصابين بالعناية المركزة، والجثث الثلاثة بمشرحة المستشفى.

وبالعرض على النيابة أمرت بتوقيع الكشف الطبى من قبل مفتش الصحة الذى أثبت عدم وجود شبهة جنائية، وأن سبب الوفاة اسفكسيا الاختناق، بغاز ثانى أكسيد الكربون المنبعث من مولد كهربائى أثناء نوم الأسرة وتم التصريح بالدفن.

 


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