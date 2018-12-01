الاستزراع السمكى فى ختام فعاليات المرحلة الأولى لبرنامج الطفل بجامعة قناة السويس

الإسماعيلية – جمال حراجى

نظمت جامعة قناة السويس، فعاليات اليوم الثامن من المرحلة الأولى(نظام قديم) بالدورة الرابعة لبرنامج جامعة الطفل، تحت عنوان الإستزراع السمكى والمنعقد بالتعاون بين الجامعة، وأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، تحت رعاية الدكتورعاطف محمد أبوالنوررئيس جامعة قناة السويس، وإشراف عام الدكتورطارق راشد رحمى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف تنفيذى الدكتورة راندا عبد العليم المنير، أستاذ مساعد مناهج الطفل بكلية التربية.

وأشتملت فعاليات اليوم الثامن والأخيرعلى العديد من الأنشطة المتنوعة فى مجال الاستزراع السمكى منها مصادر الأسماك وأنواعها، عروض عن الأسماك المختلفة والتركيز على أسماك الاستزراع فى مصر، وتم تنفيذ الأنشطة فى قسم الإنتاج الحيوانى والثروة السمكية بكلية الزراعة وقام بالتنفيذ مناى عزالرجال مدرس مساعد تربية أسماك.

يذكرأن مجال الإستزراع السمكى هو المجال الذى تنفرد به جامعة قناة السويس على مستوى الجامعات المشاركة فى البرنامج وعددها 33جامعة حكومية وخاصة، والمادة العلمية الخاصة بهذا المجال من إعداد متخصصين بكلية الزراعة، وبلغ عدد الأطفال الذين اجتازوا تلك المرحلة 9أطفال من سن 12-13 سنة.