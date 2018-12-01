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الأوقاف تنظم أمسية ابتهالية فى حب الرسول بمسجد السيدة نفيسة اليوم

السبت، 01 ديسمبر 2018 02:00 ص
الأوقاف تنظم أمسية ابتهالية فى حب الرسول بمسجد السيدة نفيسة اليوم مسجد السيدة نفيسة - أرشيفية
كتب إسماعيل رفعت
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تقيم وزارة الأوقاف اليوم السبت، أمسية ابتهالية بمسجد السيدة نفيسة - رضى الله عنها - ينشد فيها جماعة من المبتهلين المعتمدين باتحاد الإذاعة والتليفزيون بردة البوصيرى، إيمانا من الوزارة بقيمة الكلمة، وأثر الإنشاد الدينى والابتهال الدينى فى تهذيب النفوس وترقيق المشاعر، وإبراز بعض الجوانب الإيمانية والأخلاقية والإنسانية فى ديننا الحنيف، وذلك اليوم السبت 23 من ربيع الأول 1440 هجرية الموافق 1 / 12 / 2018 عقب صلاة العشاء، وتنقلها قناة النيل الثقافية على الهواء مباشرة والدعوة عامة.
 
قالت وزارة الأوقاف إن الأمسية تأتى فى إطار حملة رسول الإنسانية العالمية التى أطلقتها وزارة الأوقاف المصرية للتعريف بسيدنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبيان عظيم أخلاقه وبيان سماحة الإسلام ويسره.

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