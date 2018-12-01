الأمم المتحدة تساعد المئات من قوافل أمريكا الوسطى على العودة إلى أوطانهم

كتب وكالات

أعلنت الأمم المتحدة الجمعة، أنها ساعدت المئات من مهاجرى أمريكا الوسطى، الذين التحقوا بالقوافل المتجهة الى الولايات المتحدة على العودة الى أوطانهم.

وقالت منظمة الهجرة الدولية الأربعاء انها ساعدت 453 مهاجرا بينهم أطفال غير مصحوبين كانوا قد أعربوا عن رغبتهم فى العودة.

وقال المتحدث باسم المنظمة جويل ميلمان للصحافيين فى جنيف انه بالاضافة الى ذلك "هناك أكثر من 300 مهاجر من أمريكا الوسطى أبدوا رغبة بالعودة من تيخوانا فى شمال المكسيك، وتنسق المنظمة من أجل تأمين وسائل نقل آمنة لهم".

وأشار الى أن 84 بالمئة من العائدين من الرجال وغالبيتهم عادوا الى هندوراس والسلفادور وغواتيمالا، مضيفا أن "25 طفلا مهاجرا غير مصحوب عادوا بالطائرة".

ويخيّم أكثر من 6 آلاف مهاجر فى تيخوانا على أمل التقدم بلجوء او التسلل الى الولايات المتحدة هربا من العنف والفقر فى بلادهم، وقد وصفهم الرئيس الاميركى دونالد ترامب ب"المجرمين ورجال العصابات".

وتلقت المنظمة الدولية للهجرة تمويلا من مكتب السكان واللاجئين فى وزارة الخارجية الأمريكية لمساعدة المهاجرين على العودة وصل الى حدود 1,2 مليون دولار، ورفض ميلمان المزاعم عن تعرض المنظمة لأى ضغوط من السلطات الأمريكية لإرغام المهاجرين على العودة.