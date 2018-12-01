إيطاليا تدعو روسيا وأوكرانيا إلى التخفيف من حدة النبرات وتجنّب التصعيد

روما /أ ش أ/

دعت إيطاليا كلا من روسيا وأوكرانيا، الجمعة، إلى التخفيف من حدة النبرات وتجنُّب التصعيد بينهما.

وتعليقا على التوترات بين روسيا وأوكرانيا، أوضح وزير الخارجية الإيطالى إينزو موافيرو ميلانيزي، أنه "فى مختلف المحافل وفى إطار مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى أيضا، وجهنا نداء لكلا الجانبين، روسيا وأوكرانيا، لتجنب احتداد النبرات فى الصراع"، حسبما ذكرت وكالة أنباء (آكي) الإيطالية.

وأضاف الوزير بقوله: "كما دُعيت روسيا إلى الالتزام بقواعد القانون الدولي، والعدالة فى التعامل مع هذه الحالات، التى قد تكون دقيقة للغاية فى هذه الحالات المرتبطة بالعلاقات بين البلدين".

واختتم بالقول: "إننا نؤمن بشدة بقواعد القانون الدولي، فهى الوحيدة التى إذا طبقت بشكل صحيح، يمكنها تجنب النزاعات بل وإبعاد الحروب أيضا".

يشار إلى أن البرلمان الأوكرانى قد وافق يوم الثلاثاء الماضى على فرض الأحكام العرفية فى أجزاء من البلاد لمدة 30 يوما، وذلك ردا على احتجاز روسيا لثلاث سفن تابعة للبحرية الأوكرانية قرب البحر الأسود.

وكانت روسيا قد احتجزت السفن وأفراد طاقمها وهو ما وصفته أوكرانيا بـ"العمل العدواني"، إلا أن موسكو تقول إن هذه السفن دخلت مياهها بشكل غير قانوني.