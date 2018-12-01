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إصابة 4 أشخاص فى انقلاب سيارة بمنطقة شرق العوينات بالوادى الجديد

السبت، 01 ديسمبر 2018 03:20 م
إصابة 4 أشخاص فى انقلاب سيارة بمنطقة شرق العوينات بالوادى الجديد إسعاف - أرشيفية
الوادى الجديد-ماهر أبو نور
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أصيب 4 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة نقل على طريق الداخلة شرق العوينات وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتم نقل المصابين إلى مستشفى الداخلة العام وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

 

ورد إخطار أمنى إلى اللواء محمد كمال مدير أمن الوادى الجديد من قسم الداخلة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة على طريق الداخلة شرق العوينات، مما أسفر عن إصابة كلا من محمود نادى عبد الله 20 سنة وحمدى عيد عبد الخالق 45 سنة من محافظة المنيا وياسر عباس سرحان 33 سنة وفهد سعد محمد 25 سنة من محافظة سوهاج وتم تحرير محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة للتحقيق.


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