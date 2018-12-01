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إستقالة جديدة من حكومة ماى بسبب بريكست

السبت، 01 ديسمبر 2018 01:10 م
إستقالة جديدة من حكومة ماى بسبب بريكست تيريزا ماى
أ ف ب
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قدم وزير جديد إستقالته من الحكومة البريطانية إحتجاجا على الإتفاق حول بريكست الذي توصلت إليه رئيسة الحكومة تيريزا ماي مع الإتحاد الاوروبي، ما يكشف مجددا هشاشة وضع ماي التي ستواجه تصويتا على النص داخل مجلس العموم خلال عشرة أيام.

وقال وزير الدولة المكلف العلوم سام غيما في مقالة نشرتها صحيفة "دايلي تلغراف" السبت، "أنا غير قادر على دعم مشروع بريكست لرئيسة الحكومة".

وقال الوزير المستقيل الذي دافع عن إبقاء المملكة المتحدة في الإتحاد الأوروبي خلال استفتاء حزيران/يونيو 2016 "لقد تخلينا عن صوتنا وعن اقتراعنا وعن حقنا بالفيتو".

وغيما من حزب المحافظين، كما أنه نائب في مجلس العموم.

وكانت ماي توصلت الى إتفاق على طريقة خروج المملكة المتحدة من الإتحاد الأوروبي في ختام 17 شهرا من المفاوضات الصعبة بين الطرفين.

ويشرح الوزير المستقيل أن قرار تيريزا ماي بالتخلي عن حق المملكة المتحدة بالإتصال بنظام غاليليو الأوروبي لتحديد المواقع عبر الأقمار الإصطناعية، هو الذي دفعه الى الإستقالة ، وأعلنت لندن عزمها إقامة نظام مماثل خاص بها لتحديد مسار السفن عبر الأقمار الإصطناعية.

كما قال غيما في تصريح الى "بي بي سي راديو4" صباح السبت "ما حصل مع غاليليو ما هو إلا مقدمة بسيطة للمفاوضات القاسية التي تنتظرنا" بعد بريكست المقرر في التاسع والعشرين من مارس 2019 "والتي ستضعف مصالحنا الوطنية وتفقرنا وتخرب أمننا".

 


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