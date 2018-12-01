أمن القليوبية يضبط 5 اشخاص لتنقيبهم عن الآثار بقها

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق

تلقي اللواء رضا طبلية مدير امن القليوبية اخطارا من المقدم محمد السعيد رئيس مباحث قها يفيد قيام "عبدالكريم ح. إ" مقيم بدائرة القسم بالتنقيب عن الآثار بمنزل "غير مأهول بالسكان" ميراث عن والده كائن بذات الدائرة، والإستعانه بآخرين من ذات المنطقة.

تم إخطار االواء علاء فاروق مدير المباحث الجنائية وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المنزل وضبط 4 أشخاص، وتبين عدم تواجد مالك المنزل، وعُثر داخل المنزل على حفرة دائرية بعرض 1,5 متر تقريبًا بعمق 10 أمتار بصالة المنزل، كما تم ضبط الأدوات المستخدمة فى الحفر والتنقيب وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة ، وقرروا قيام مالك المنزل بالإستعانه بهم لمساعدته فى أعمال الحفر والتنقيب عن الآثار وتم التحفظ على المتهمين وجارى إتخاذ الإجراءات القانونيه حيالهم.