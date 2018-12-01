video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
السبت، 01 ديسمبر 2018 10:56 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

أمن الجيزة يضبط 38 متهما بحوزتهم حشيش وهيروين

السبت، 01 ديسمبر 2018 10:17 ص
أمن الجيزة يضبط 38 متهما بحوزتهم حشيش وهيروين حشيش-أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
إضافة تعليق

كثفت قوات الأمن بمديرية أمن الجيزة حملاتها الأمنية لضبط الخارجين عن القانون، ما أسفر عن ضبط 38 متهما بحوزتهم 1910 جرامات من الحشيش، و17 جراما من الهيروين و262 قرصا مخدرا و450 جراما من مخدر الاستروكس، و15 جرام فودو و100 جرام أفيون. 

وتمكن رجال المباحث من ضبط 4 متهمين بحوزتهم بندقية خرطوش، و3 فرد خرطوش، و4 طلقات نارية. 


وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين وأخطر اللواء د.مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة واللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة للمباحث وباشرت النيابات المختصة التحقيق.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أمن الجيزة يكشف ملابسات وفاة بائع بعد العثور عليه بطريق الفيوم

أمن الجيزة يواصل حملات ضبط الخارجين على القانون بأنحاء المحافظة

حملة أمنية

اسلحة نارية

مواد مخدرة

أمن الجيزة

اخبار الحوادث

اخبار الحوادث اليوم

أخبار مصر اليوم




لا تفوتك
القوى العاملة تفتتح اليوم ملتقى توظيف لتوفير 10 آلاف فرصة عمل فى 59 مصنعًا

القوى العاملة تفتتح اليوم ملتقى توظيف لتوفير 10 آلاف فرصة عمل فى 59 مصنعًا

تعرف على خطة ترميم التمثال الأخير للملك رمسيس الثانى × 13 معلومة

تعرف على خطة ترميم التمثال الأخير للملك رمسيس الثانى × 13 معلومة

بدء الإغلاق الجزئى لكوبرى غمرة لإصلاح فواصل لمدة شهرين

بدء الإغلاق الجزئى لكوبرى غمرة لإصلاح فواصل لمدة شهرين

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

شاهد رد فعل جماهير الزمالك بعد وداع البطولة العربية أمام الاتحاد السكندرى

شاهد رد فعل جماهير الزمالك بعد وداع البطولة العربية أمام الاتحاد السكندرى

قبل أزمة فستانها المثير للجدل.. رانيا يوسف: أنا الأكثر أنوثة فى مصر

قبل أزمة فستانها المثير للجدل.. رانيا يوسف: أنا الأكثر أنوثة فى مصر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة