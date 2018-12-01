أمن الجيزة يضبط 38 متهما بحوزتهم حشيش وهيروين

كتب بهجت أبو ضيف

كثفت قوات الأمن بمديرية أمن الجيزة حملاتها الأمنية لضبط الخارجين عن القانون، ما أسفر عن ضبط 38 متهما بحوزتهم 1910 جرامات من الحشيش، و17 جراما من الهيروين و262 قرصا مخدرا و450 جراما من مخدر الاستروكس، و15 جرام فودو و100 جرام أفيون.

وتمكن رجال المباحث من ضبط 4 متهمين بحوزتهم بندقية خرطوش، و3 فرد خرطوش، و4 طلقات نارية.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين وأخطر اللواء د.مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة واللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة للمباحث وباشرت النيابات المختصة التحقيق.