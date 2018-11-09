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44 رحلة داخلية تقلع من مطار القاهرة للمدن السياحية المصرية

الجمعة، 09 نوفمبر 2018 09:34 م
44 رحلة داخلية تقلع من مطار القاهرة للمدن السياحية المصرية مطار القاهرة الدولى
كتب - محمد طنطاوى
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شهد مطار القاهرة الدولي  ،  اليوم الجمعة انطلاق 44 رحلة متجهة للمدن السياحية المصرية ، حيث سيرت مصر للطيران 20 رحلة جوية الى مدينتي الاقصر وأسوان في اطار خطة الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني بزيادة الرحلات لتنشيط حركة السياحة الداخلية.   
 
وسيرت مصر للطيران اليوم الجمعة من مطار القاهرة 7 رحلات إلى مدينة الأقصر، و11 رحلة إلى مدينة أسوان، و13 رحلة إلى مدينة شرم الشيخ، و5رحلات إلى مدينة الغردقة، ورحلة واحدة إلى كل من مدينة برج العرب ،   كما  سيرت بعض الشركات الخاصة العاملة بمطار القاهرة الدولي رحلة واحدة إلى مدينة الأقصر، ورحلتين إلى مدينة شرم الشيخ، و3 رحلات إلى مدينة أسوان ورحلتين إلى مدينة الغردقة. 
 
وقامت سلطات المطار  ، بالتنسيق مع شركة مصر للطيران بتخصيص فرق من العلاقات العامة تابعة لشركتى الميناء ومصر للطيران داخل الصالات لتسهيل عملية تسفير السائحين وفقا لرحلاتهم ،  وتعمل وزارة الطيران المدني وشركاتها التابعة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بملف السياحة خلال الفترة القادمة علي تشجيع حركة السياحة الداخلية وتوفير برامج سياحية متكاملة تناسب شرائح الجمهور المصري للتعرف علي معالم مصر السياحية والأثرية. 
 
 
 

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