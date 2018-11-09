4 تريليونات دولار حجم الاقتصاد الرقمى الصينى فى عام 2017

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بلغ الاقتصاد الرقمى الصينى 27.2 تريليون يوان (نحو 4 تريليونات دولار) فى عام 2017، وهو ما يمثل 55% من إجمالى نمو الناتج المحلى الإجمالى للبلاد.

وأشار تقرير صادر عن مؤتمر الإنترنت العالمى الخامس - الذى يعقد فى مقاطعة تشجيانغ شرقى الصين - إلى أن تكنولوجيا المعلومات تلعب دورا أكبر فى حياة الإنسان، ما يدفع الابتكار والتنمية السريعة.

وأضاف التقرير أن الاقتصاد الرقمى العالمى وصل إلى 12.9 تريليون دولار فى عام 2017، حيث تعد الصين والولايات المتحدة من أكبر المساهمين، فيما ارتفع إجمالى حجم التجارة الإلكترونية فى العالم إلى 2.3 تريليون دولار، مدفوعة بالأسواق الناشئة بما فى ذلك دول آسيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وأفريقيا.

وأظهر التقرير أن الصين بدأت فى تحديث بنيتها التحتية للإنترنت هذا العام؛ ما أدى إلى زيادة الأمن السيبرانى وثقافة إنترنت أكثر ازدهارا، لافتا إلى أن الصين لديها حاليا أكبر سوق للتجارة الإلكترونية فى العالم.