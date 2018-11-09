11 معلومة عن الإعلامية الراحلة نادية صالح.. تعرف عليها

كتب أسامة عبد الحميد



توفيت اليوم الإعلامية الكبيرة نادية صالح عن عمر 78 عاماً ، وذلك بعد صراع طويل مع المرض، بعدما قدمت عددا كبيرا من البرامج الإذاعية التى نالت شهرة كبيرة.



وكان لـ"نادية صالح " مسيرة كبيرة فى العمل الإذاعى ، ويقدم "اليوم السابع" أبرز 11 معلومة عن الراحلة وفقاً لموقع الإذاعة المصرية .

1- ولدت الإعلامية نادية صالح سنة 1940 م

2- بدأت بدراسة الطب ثم تحولت إلى كلية التجارة

3- حصلت على بكالوريوس التجارة عام 1964م

4- حصلت على دبلوم الإعلام من جامعة القاهرة 1970م

5- حصلت علي دبلوم الاتصالات الجماهيرية من جامعة كورنيل الأمريكية عام 1984م

6- حصلت على دبلوم فى الإدارة من اليابان عام 1996م

7- عملت فى الجهاز المركزى للمحاسبات 6 أشهر

8- التحقت بالإذاعة فى وظيفة مذيعة بإذاعة البرنامج العام

9- أشهر برنامج إذاعى قدمته الإعلامية "زيارة إلى مكتبة فلان" والذى استضافت فيه مشاهير الفن والعلم مثل الفنان محمد عبد الوهاب، وعبد الحليم حافظ، والدكتور خليل فاضل ، والأديب نجيب محفوظ .

10- قدمت العديد من البرامج فى الإذاعة منها "صباح الخير" -" يوميات امرأة عصرية "- " بعيدًا عن السياسة " - " بين الفن والسياسة " - " وطني حبيبي" .

11- أهم المناصب التي تولتها :

- مديرًا لبرامج الشباب بالبرنامج العام

- مديرًا للبرامج الثقافية

- مديرًا عامًا للمنوعات بالبرنامج العام عام 1993

- رئيسًا لشبكة الشرق الأوسط عام 1995 وظلت في هذا المنصب حتى أحيلت للتقاعد عام 2000.





