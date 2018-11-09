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11 معلومة عن الإعلامية الراحلة نادية صالح.. تعرف عليها

الجمعة، 09 نوفمبر 2018 12:06 م
11 معلومة عن الإعلامية الراحلة نادية صالح.. تعرف عليها الإعلامية الراحلة نادية صالح
كتب أسامة عبد الحميد
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توفيت اليوم الإعلامية الكبيرة نادية صالح عن عمر 78 عاماً ، وذلك بعد صراع طويل مع المرض، بعدما قدمت عددا كبيرا من البرامج الإذاعية التى نالت شهرة كبيرة.


وكان لـ"نادية صالح " مسيرة كبيرة فى العمل الإذاعى ، ويقدم "اليوم السابع" أبرز 11 معلومة عن الراحلة وفقاً لموقع الإذاعة المصرية .
1-    ولدت الإعلامية نادية صالح سنة  1940 م
2-    بدأت بدراسة الطب ثم تحولت إلى كلية التجارة
3-     حصلت على بكالوريوس التجارة عام 1964م
4-    حصلت على دبلوم الإعلام من جامعة القاهرة 1970م
5-    حصلت علي دبلوم الاتصالات الجماهيرية من جامعة كورنيل الأمريكية عام 1984م
6-    حصلت على دبلوم فى الإدارة من اليابان عام 1996م
7-    عملت فى الجهاز المركزى للمحاسبات 6 أشهر
8-    التحقت بالإذاعة فى وظيفة مذيعة بإذاعة البرنامج العام
9-    أشهر برنامج إذاعى قدمته الإعلامية "زيارة إلى مكتبة فلان" والذى استضافت فيه مشاهير الفن والعلم مثل الفنان محمد عبد الوهاب،  وعبد الحليم حافظ، والدكتور خليل فاضل  ، والأديب نجيب محفوظ .
10-    قدمت العديد من البرامج فى الإذاعة منها "صباح الخير" -" يوميات امرأة عصرية "- " بعيدًا عن السياسة " - " بين الفن والسياسة " - " وطني حبيبي" .
11-    أهم المناصب التي تولتها :
-    مديرًا لبرامج الشباب بالبرنامج العام
-    مديرًا للبرامج الثقافية
-    مديرًا عامًا للمنوعات بالبرنامج العام عام 1993
-    رئيسًا لشبكة الشرق الأوسط عام 1995 وظلت في هذا المنصب حتى أحيلت للتقاعد عام 2000.


 


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