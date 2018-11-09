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وزير الزراعة يفتتح مصنعا لإنتاج التمور على مساحة 6 آلاف متر بواحة سيوة

الجمعة، 09 نوفمبر 2018 12:48 م
وزير الزراعة يفتتح مصنعا لإنتاج التمور على مساحة 6 آلاف متر بواحة سيوة وزير الزراعة ومحافظ مطروح يفتتحان مصنع التمور بسيوة
كتب إسلام سعيد
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افتتح الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة، اليوم الجمعة، مصنع لإنتاج للتمور فى واحة سيوة، بمرافقة اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، وأحمد طه رئيس مركز تحديث الصناعة نيابة عن المهندس عمرو نصار وزير الصناعة والتجارة.
 
وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع الذى تم افتاحه حوالى 3 آلاف طن سنويا على مساحة تصل إلى 6 آلاف متر بتكلفة 10 ملايين جنيه، ويتيح عدد كبير من فرص العمل لأبناء وأهالى واحة سيوة.
وزير الزراعة ومحافظ مطروح يفتتحان مصنع التمور بسيوة
وزير الزراعة ومحافظ مطروح يفتتحان مصنع التمور بسيوة
جاء ذلك على هامش افتتاح مهرجان سيوة للتمور فى دورته الرابعة والمقام فى واحة سيوة بمشاركة وزارة الزراعة ومنظمة الفاو والمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، وبتنظيم من وزارة الصناعة والتجارة.
 
وأعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان التمور، عن إجمالى الجوائز تصل إلى 300 ألف جنيه موزعة على 10 جوائز قيمة كل جائزة 30 ألف جنيه، وتم تقسيمها إلى 10 فئات وهى "أفضل شخصية أو جمعية لخدمة قطاع التمور، أفضل بحث تطبيقى فى زراعة وإنتاج التمور، أفضل مزارع منتج للصنف السيوى، أفضل منتج صناعة يدوية من مخلفات نخيل التمر، أفضل مزارع نخيل يقتنى أصناف متعددة من نخيل التمر، فئة أفضل منتج جديد من التمور ومشتقاتها، فئة أفضل تقنيات مستخدمة بزراعة النخيل وإنتاج التمور، فئة أفضل مصمم عبوة لتعبئة وتغليف التمور، فئة أفضل بيت أو مصنع لتعبئة التمور.
 
تمور
تمور
 
مصنع تمور
مصنع تمور
 
 

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تمور سيوة

أسعار التمور

وزير الزراعة

مصانع سيوة




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