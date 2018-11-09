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وزير الأوقاف يعين عبد الحكيم بهجات مساعدا لأمين عام اتحاد الأوقاف العربية

الجمعة، 09 نوفمبر 2018 09:10 م
وزير الأوقاف يعين عبد الحكيم بهجات مساعدا لأمين عام اتحاد الأوقاف العربية المحاسب عبد الحكيم بهجات وكيل الاوقاف للبر
كتب - إسماعيل رفعت
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قرر وزير الأوقاف د. محمد مختار جمعة ،  رئيس اتحاد الأوقاف العربية تكليف المحاسب عبد الحكيم بهجات ، رئيس الإدارة المركزية لشئون البر والأوقاف بديوان عام وزارة الأوقاف ،  مساعدا لأمين عام اتحاد الأوقاف العربية المهندس سيد محروس ، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف وأمين الاتحاد.

ويأتى تكليف "بهجات" للتعاون  مع سيد محروس ، و أعضاء الاتحاد والتنسيق مع مجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية ، لتفعيل دورالاتحاد في خدمة الوقف سواء في مجال تبادل الخبرات المتصلة بإدارته وتنميته والحفاظ عليه أم من حيث فرص الاستثمار المشترك والتعاون في خدمة أغراض الوقف ورعاية مستحقيه .

جاء ذلك عقب مشاركته في اجتماع الاتحادات العربية النوعية ، الذي نظمه مجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية بمحافظة البحر الأحمر ، برئاسة السفير محمد محمد الربيع أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية.


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