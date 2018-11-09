وزير الأوقاف يعين عبد الحكيم بهجات مساعدا لأمين عام اتحاد الأوقاف العربية

كتب - إسماعيل رفعت

قرر وزير الأوقاف د. محمد مختار جمعة ، رئيس اتحاد الأوقاف العربية تكليف المحاسب عبد الحكيم بهجات ، رئيس الإدارة المركزية لشئون البر والأوقاف بديوان عام وزارة الأوقاف ، مساعدا لأمين عام اتحاد الأوقاف العربية المهندس سيد محروس ، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف وأمين الاتحاد.

ويأتى تكليف "بهجات" للتعاون مع سيد محروس ، و أعضاء الاتحاد والتنسيق مع مجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية ، لتفعيل دورالاتحاد في خدمة الوقف سواء في مجال تبادل الخبرات المتصلة بإدارته وتنميته والحفاظ عليه أم من حيث فرص الاستثمار المشترك والتعاون في خدمة أغراض الوقف ورعاية مستحقيه .

جاء ذلك عقب مشاركته في اجتماع الاتحادات العربية النوعية ، الذي نظمه مجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية بمحافظة البحر الأحمر ، برئاسة السفير محمد محمد الربيع أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية.