وزيرة السياحة تلتقى الرئيس التنفيذى لمجموعة توماس كوك العالمية

التقت الدكتورة رانيا المشاط ، وزيرة السياحة ، بالعاصمة البريطانية لندن بـ " بيتر فانكنهاوزر " الرئيس التنفيذي لمجموعة توماس كوك العالمية ، على رأس مجموعة من قيادات الشركة، وحضر اللقاء المهندس أحمد يوسف ، رئيس الهيئة العامة لتنشيط السياحة، والمستشار السياحي بلندن السيد عمرو العزبي.

تم خلال اللقاء مناقشة سبل زيادة حجم أعمال الشركة في مصر، وفتح أسواق جديدة لجلب السائحين منها الى مثل الصين وأوروبا الشرقية ، وامكانية التعاون مع وزارة السياحة في الحملات المشتركة.

وأشار الرئيس التنفيذي لتوماس كوك ، الى أن هناك طلبا متزايدا على زيارة مصر من قبل عملائهم في العديد من الدول، وخاصة الى العديد من المناطق السياحية مثل الأقصر ومرسى علم، وقال أن الموسم القادم مبشر، مشيدا بالتعاون المستمر الذي يلقاه من وزارة السياحة، وأضاف أنه يتمنى أن تبدأ الشركة تسيير رحلات طيران مباشرة الى مدينة شرم الشيخ، حيث أن هناك طلبا من السوق الانجليزي عليها.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط ، أن مصر بها تنوع في منتجاتها السياحية ، قلما تجده في أي دولة في العالم، وأن الوزارة تعمل علي جذب شرائح مختلفة من السائحين، بالإضافة الي زيادة الحركة السياحية الوافدة من الأسواق الواعدة والناشئة الى جانب الاسواق التقليدية المصدرة للسياحة الي مصر.

وأشارت وزيرة السياحة ، الى أن هناك فرصا كثيرة للاستثمار السياحي في مناطق جديدة مثل منطقة العلمين الجديدة التي افتتحها رئيس الجمهورية، والتي ستكون منطقة سياحية تعمل على مدار العام، مشيرة الى الاهتمام الذي توليه الدولة لهذا المنطقة الواعدة، بالاضافة الى منطقة البحر الأحمر الي مازال بها العديد من المناطق السياحية التي يمكن الاستفادة منها وتنميته.ا

واستعرضت المشاط ، بعض ملامح الحملة الترويجية الدولية الجديدة لمصر والتى ستتضمن عدة محاور من بينها إطلاق علامات مميزة للمدن السياحية المصرية والترويج لكل منها على حدى Branding by Destination، مثل سيوة، والأقصر وأسوان وشرم الشيخ لإظهار التنوع السياحى الذى تتميز به مصر.

وأكدت الوزيرة ،على أهمية التعاون مع الشركة لفتح أسواق جديدة لجذب السياحة منها السوق الصينى، مشيرة الى زيارة نائب الرئيس الصيني الأخيرة الى مصر والتي قال خلالها أنه سيكون سفيرا للسياحة المصرية ويروج لمصر في بلاده.

كما تناول اللقاء الحديث عن برنامج تحفيز الطيران الجديد الذي أطلقته الوزارة بالتعاون مع وزارة الطيران و الذى من شأنه أن يساهم فى زيادة الحركة السياحية الى مصر وتشجيع منظمى الرحلات لتسيير مزيد من الرحلات إلى المدن السياحية المصرية خاصة المدن التى شهدت انخفاضا فى الحركة السياحية خلال الفترة الماضية ، مشيرة الى أنه تم الانتهاء من صرف معظم المستحقات المتأخرة المتعلقة بالبرنامج السابق لتحفيز الطيران، مضيفة أن البرنامج الجديد يستهدف تقليل وتبسيط الإجراءات الإدارية والورقية التى تستلزمها عملية التحفيز، ويعطى مواعيد محددة للتقدم وصرف المستحقات تضمن عملية انهاء واضحة ومرنة وميسرة للصرف.

وأوضحت رانيا المشاط ، أن ضوابط البرنامج الجديد تم وضعها بعد أخذ رأي شركات الطيران في الاعتبار من خلال ورشة العمل التى نظمتها الوزارة في مايو الماضى مع وزارة الطيران المدنى واتحاد الغرف السياحية والوكلاء المحليين لمنظمى الرحلات الدوليين وشركات الطيران، و كان من بينها شركة توماس كوك ، فيما أشار مسئولوا الشركة الى أن البرنامج الجديد سيكون له اثرا إيجابيا على زيادة أعداد السياحة الوافدة الى مصر.

واستعرضت الوزيرة بعض جوانب برنامج الإصلاح الهيكلي لقطاع السياحة والذي ستطلقه الوزارة خلال الشهر الجاري من البرلمان المصري ، مؤكدة أن وزارة السياحة بدأت في عمل فحص شامل للفنادق في المحافظات السياحية ، بالاستعانة ببيت خبرة عالمى معتمد لاستشارات الصحة والسلامة الذي بدأ بمدينة الغردقة كمرحلة أولى ، وأن الوزارة بدأت برنامج لتدريب العاملين في القطاع الفندقي في مجال السلامة و الصحة المهنية و سلامة الغذاء، وفِي هذا الإطار أعرب مسئولوا الشركة عن استعدادهم للتعاون مع الوزارة هذا المجال.

وأشارت المشاط ، الى أنه يتم حاليا العمل على تحديث منظومة معايير تصنيف الفنادق في مصر لتتواكب مع المعايير الدولية، واشارت الى صندوق تطوير الفنادق الذى تعمل الوزارة حاليا للانتهاء من إجراءات إنشائه والذي سيكون له دورا فى تطوير وتنمية القطاع الفندقى ، واختتمت بالتأكيد على الدعم الذي توليه الدولة لقطاع السياحة ، باعتباره أحد دعائم الاقتصاد القومي مشيرة الى التعاون والتنسيق المستمر بين وزارة السياحة والوزارات المختلفة بالحكومة ومنها وزارة الاثار ووزارة الطيران.