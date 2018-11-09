وزارة التربية والتعليم تحذر أولياء الأمور من التعامل مع مراكز بيع شهادة الثانوية

حذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أولياء الأمور من التعامل مع مراكز بيع شهادة الثانوية ،مؤكدة أن هناك حصر بأعداد المراكز الوهمية التى تبيع مثل هذه الشهادات .
وقالت مصادر بالوزارة ، إن هناك حصر جار للمراكز الوهمية ،التى تبيع لأولياء الأمور الشهادة الثانوية مقابل مبلغ مالى، مثل مركزى " الوزير " و "الكوثر " بدار السلام ، بعد اتخاذ الإجرءات القانونية ضد مسؤليها ، الذين خدعوا أولياء الأمور وزعموا قبول الطلاب بعد المرحلة الإعدادية لاستكمال دراستهم فى المرحلة الثانوية ، والإتفاق مع مدارس خاصة لاعتماد شهادات الطلاب وتسجيلهم ضمن طلابها ، مضيفة أن هناك مراكز تم رصدها ، وتحمل أسماء الصباحى بالعمرانية ، والفسطاط بعين الصيرة والأندلس والروضة بالجيزة ، وعدة مراكز أخرى منتشرة فى محافظة الإسكندرية .
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