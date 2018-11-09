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وزارة التربية والتعليم تحذر أولياء الأمور من التعامل مع مراكز بيع شهادة الثانوية

الجمعة، 09 نوفمبر 2018 10:13 م
وزارة التربية والتعليم تحذر أولياء الأمور من التعامل مع مراكز بيع شهادة الثانوية طارق شوقى وزير التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين
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حذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أولياء الأمور من التعامل مع مراكز بيع شهادة الثانوية ،مؤكدة أن هناك حصر بأعداد المراكز الوهمية التى تبيع مثل هذه الشهادات . 
 
وقالت مصادر بالوزارة ، إن هناك حصر جار للمراكز الوهمية  ،التى تبيع لأولياء الأمور الشهادة الثانوية مقابل مبلغ مالى، مثل  مركزى " الوزير " و "الكوثر "  بدار السلام ، بعد اتخاذ الإجرءات القانونية ضد مسؤليها ، الذين خدعوا أولياء الأمور وزعموا قبول  الطلاب بعد المرحلة الإعدادية لاستكمال دراستهم فى المرحلة الثانوية ، والإتفاق مع مدارس خاصة لاعتماد شهادات الطلاب وتسجيلهم ضمن طلابها ، مضيفة أن هناك مراكز تم رصدها  ، وتحمل أسماء الصباحى بالعمرانية  ، والفسطاط بعين الصيرة والأندلس والروضة بالجيزة  ، وعدة مراكز أخرى منتشرة فى محافظة الإسكندرية .
 
 
 
 
 

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