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واشنطن بوست: إدارة ترامب تدرس تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية

الجمعة، 09 نوفمبر 2018 10:05 ص
واشنطن بوست: إدارة ترامب تدرس تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية الادارة الامريكية
كتبت ريم عبد الحميد
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قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تبحث تصنيف جماعة الحوثيين فى اليمن كتنظيم إرهابى، حسبما أفاد أشخاص مطلعون على المناقشات، وذلك كجزء من الحملة لإنهاء الحرب الأهلية فى البلاد والضغط على إيران حليفة الحوثيين.

 وأوضحت الصحيفة أن التصنيف الإرهابى الذى سيضخ عنصرا جديدا لا يمكن التنبؤ به فى الجهود الدبلوماسية لبدء محادثات السلام، قد تم مناقشته بشكل متفرق منذ عام 2015، حسبما أفادت المصادر، لكن الأمر خضع للدراسة مجددا فى الأشهر الأخيرة مع سعى البيت الأبيض لتبنى موقف صارم من الجماعات التى لها صلة بإيران فى الشرق الأوسط،.

وأوضحت الصحيفة أن تصنيف الخارجية الأمريكية للحوثين كجماعة إرهابية رسميا سيفرض مزيد من العزلة على المتمردين الشيعة، إلا أن البعض يحذر من أن هذه الأزمة قد تفاقم من الوضع الإنسانى السىء فى اليمن دون الاقتراب من إنهاء النزاع.

وقالت المصادر التى رفضت الكشف عن هويتها إن الإدارة تبحث مجموعة من التحركات الممكنة من بينها إجراءات أخف لمعاقبة المتمردين، لكنهم قالوا إنه لم يتم اتخاذ قرار فى هذا الشأن بعد. ولم يتضح فورا مدى تقدم المداولات المتعلقة بالتصنيف الإرهابى والتى تجريها وزارة الخارجية الأمريكية.

 

 


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