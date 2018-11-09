video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الجمعة، 09 نوفمبر 2018 02:31 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

هجوم على مركز شرطة فى إندونيسيا وسقوط مصابين

الجمعة، 09 نوفمبر 2018 01:51 م
هجوم على مركز شرطة فى إندونيسيا وسقوط مصابين الشرطة الإندونيسية
أ ش أ
إضافة تعليق

أطلقت الشرطة الأندونيسية النار على شخص يحمل سلاحا أبيضا، حاول مهاجمة مركز للشرطة فى العاصمة الإندونيسية جاكرتا.

وقال المتحدث باسم شرطة جاكرتا، أرجو يوونو ، وفقا لقناة ( سكاى نيوز ) الإخبارية اليوم الجمعة - " إن الرجل هاجم ضباطا داخل المبنى، مما أدى إلى تحطيم باب زجاجى " ، مضيفا أن أحد الضباط تعرض لإصابات طفيفة فى ذراعه، فيما أطلق آخر النار على يد المهاجم، مما أجبره على إسقاط السلاح .

وأوضح أن الرجل، البالغ من العمر 31 عاما واسمه روهاندي، وصل إلى مركز الشرطة فى شمال جاكرتا على دراجة نارية، وحاول مهاجمة ما لا يقل عن 6 ضباط بأسلحة بيضاء، مشيرا إلى أنه تم تفتيش منزل المهاجم، وأن شرطة مكافحة الإرهاب تحقق فى الهجوم.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

سفارة إندونيسيا: نستورد 40% من تمور مصر.. وضخ استثمارات بالإسكندرية

شاهد.. ماريا كارى فى إندونيسيا مع ابنتها "مونرو"

إندونيسيا تمد عملية البحث عن ضحايا الطائرة المنكوبة وصندوقها الأسود الثانى

مباحثات بين مصر وإندونيسيا على توقيع اتفاقيتين لزيادة التبادل التجاري لـ 300٪.. حجم التجارة الحالى بين الجانبين 2 مليار دولار فقط .. واتفاق بين الدولتين على تعزيز التعاون الاقتصادى المشترك

صور.. إندونيسيا تبحث عن الصندوق الأسود الثانى للطائرة المنكوبة بقاع البحر.. انتشال أجزاء كبيرة من الحطام.. محققون: حجم الضرر يوضح شدة الاصطدام.. وزير النقل ينضم لفرق البحث والرئيس "ويدودو" يتابع عمليات البحث

إندونيسيا

أخبار إندونيسيا

مركز شرطة




لا تفوتك
الحكومة تعلن الموافقة على قرارات لجنة تسوية منازعات عقود الاستثمار

الحكومة تعلن الموافقة على قرارات لجنة تسوية منازعات عقود الاستثمار

القضاء الفرنسى يرفض الطلب الرابع لإطلاق سراح حفيد مؤسس جماعة الإخوان

القضاء الفرنسى يرفض الطلب الرابع لإطلاق سراح حفيد مؤسس جماعة الإخوان

الأهلى والترجى.. 5 مكاسب تنتظر الأحمر بعد 90 دقيقة فى رادس حال التتويج بالأميرة الأفريقية.. 80 مليون جنيه مكافأة الفوز.. تعزيز لقب الأكثر تتويجاً بالقارة السمراء.. العودة لمونديال الأندية.. ومطاردة ريال مدريد

الأهلى والترجى.. 5 مكاسب تنتظر الأحمر بعد 90 دقيقة فى رادس حال التتويج بالأميرة الأفريقية.. 80 مليون جنيه مكافأة الفوز.. تعزيز لقب الأكثر تتويجاً بالقارة السمراء.. العودة لمونديال الأندية.. ومطاردة ريال مدريد

هل تتحد المعارضة لمواجهة تميم؟..تزايد الانتهاكات وتمويل الإرهاب يشعلون الشارع القطرى..أحد أفراد الأسرة الحاكمة مهاجما "الحمدين":اغتالوا أحد المعارضين ويعتقلون أبائهم..معارض قطرى:الدوحة تضيع وعلينا مواجهة النظام

هل تتحد المعارضة لمواجهة تميم؟..تزايد الانتهاكات وتمويل الإرهاب يشعلون الشارع القطرى..أحد أفراد الأسرة الحاكمة مهاجما "الحمدين":اغتالوا أحد المعارضين ويعتقلون أبائهم..معارض قطرى:الدوحة تضيع وعلينا مواجهة النظام

شاهد.. لحظة تنفيذ الهجوم المسلح فى أستراليا

شاهد.. لحظة تنفيذ الهجوم المسلح فى أستراليا

وزير التعليم العالى يصدر قرارين بإغلاق كيانات وهمية

وزير التعليم العالى يصدر قرارين بإغلاق كيانات وهمية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة