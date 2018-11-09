هجوم على مركز شرطة فى إندونيسيا وسقوط مصابين

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أطلقت الشرطة الأندونيسية النار على شخص يحمل سلاحا أبيضا، حاول مهاجمة مركز للشرطة فى العاصمة الإندونيسية جاكرتا.

وقال المتحدث باسم شرطة جاكرتا، أرجو يوونو ، وفقا لقناة ( سكاى نيوز ) الإخبارية اليوم الجمعة - " إن الرجل هاجم ضباطا داخل المبنى، مما أدى إلى تحطيم باب زجاجى " ، مضيفا أن أحد الضباط تعرض لإصابات طفيفة فى ذراعه، فيما أطلق آخر النار على يد المهاجم، مما أجبره على إسقاط السلاح .



وأوضح أن الرجل، البالغ من العمر 31 عاما واسمه روهاندي، وصل إلى مركز الشرطة فى شمال جاكرتا على دراجة نارية، وحاول مهاجمة ما لا يقل عن 6 ضباط بأسلحة بيضاء، مشيرا إلى أنه تم تفتيش منزل المهاجم، وأن شرطة مكافحة الإرهاب تحقق فى الهجوم.