نيفين جامع: جهاز تنمية المشروعات يدعم أى ابتكار أو اختراع قابل للتحول إلى مشروع

كتب : إسلام سعيد

أكدت نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات بأن رعاية ودعم شباب المخترعين والمبتكرين من أولويات الدولة وأن الجهاز يسعى للمساهمة فى هذا التوجه الطموح بأن يقدم كل خدماته المالية وغير المالية لكافة الشباب المبتكر المبدع، الذى يستطيع أن يحول فكرته واختراعه لمشروع منتج له جدوى اقتصادية جيدة وقابل للتسويق.

وأعلنت جامع عن أسماء شباب المخترعين الذين فازوا فى المسابقة التى أقامها جهاز تنمية المشروعات ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولى الخامس للابتكار الذي تنظمه أكاديمية البحث العلمى.

وبحسب بيان عن الجهاز، فاز بجائزة (أفضل مشروع تخرج قابل للتنفيذ) المهندس كمال الدين جمال ممثل عن فريق العمل من المعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان وذلك عن تصنيع أول مركب مصري يعمل بالطاقة الشمسية بعدد ساعات عمل تصل إلى 14 ساعة وفاز بجائزة (أفضل شركة ناشئة) محمد محمود الشقفى وهو صاحب شركة ناشئة لتصميم وتنفيذ لوحات التحكم الإلكترونية بمكونات محلية وبجودة عالية تنافس المستوردة بينما فاز بجائزة (أفضل فكرة لمشروع صغير) ناصر عبد العزيز مرزوق عن فكرته المتميزة بصناعة مجموعة من الأجهزة الكهربائية المنزلية بمواتير موفرة للطاقة.



خلال الاحتفال

وأضافت جامع على أن الجائزة ستكون مجموعة من الخدمات المتميزة التى ستقدم للفائز فى العديد من المجالات لتطوير أو تنفيذ مشروعه سواء (تدريب إدارى أو فنى - الاشتراك فى المعارض - المساهمة فى عمل النموذج الأولى للمنتج – خدمات مالية لدى الجهاز أو لدى الغير).

وأكد المهندس كمال الدين جمال 24 سنة بأنه يحلم بتأسيس أول سوق مصرى عربى شرق أوسطى فى تصنيع وإعادة تدوير المركبات التى تعمل بالطاقة الشمسية وان تكون مصر رائدة فى هذا المجال وأن يصبح صاحب شركة مساهمة مصرية تشارك فى حركة التنمية الاقتصادية وأكد أنه حصل على جائزة أفضل مشروع تخرج هندسى فى الشرق الأوسط فى مسابقة future generation المقامة فى دبى عام 2018 ولكن جائزة مصر لها وضع خاص.

بينما أكد محمد الشقفى 36 سنة بأن طموحه الحقيقى هو عودة الصناعة المصرية واستغلال الفكر الهندسى المصرى فى إنتاج العديد من المنتجات والآلات الصناعية لنكون قادرين على تطويرها وصيانتها وتوفيرها لسوق الاعمال بأسعار تنافسية بدلا من الاستيراد والاستهلاك الدولارى وأشكر الدولة وجهاز تنمية المشروعات على هذا التشجيع لأنه لن يطور مشروعاتنا فقط بل يرفع معنوياتنا ويدفعنا للمزيد من العمل والاجتهاد.. وقال ناصر عبد العزيز 49 سنة بأنه شعر بسعادة لا توصف بهذه الجائزة لأنه أعطته أمل فى امكانية تحويل أفكاره إلى مشروعات منتجة يستفيد منها الناس وتوفر لهم وللبلد الطاقة الكهربائية التى نهدرها فى العديد من الأجهزة ذات الاستهلاك المرتفع وانه اختراعاته ستعمل على توفير 50% من الطاقة الكهربائية المستهلكة فى أجهزة المنازل ويطلب من المصريين أن يعودوا إلى الفخر والاعتزاز بشعار صنع فى مصر.

يذكر أن معرض القاهرة الدولى الخامس للابتكار الذى إقامته أكاديمية البحث العلمى بالمعرض الدائم لجهاز تنمية المشروعات تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى قد تم افتتاحه يوم الخميس الماضى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى والدكتور محمود صقر رئيس اكاديمية البحث العلمى ونيفين جامع الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات.

ويهدف المعرض إلى عرض ابتكارات شباب المخترعين المصريين وعقد ندوات تثقيفية لتشجيع الشباب على الابتكار والاهتمام بتفعيل التكنولوجيا فى مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية.