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نائب محافظ القليوبية: 10 عقارات مخالفة فى التقرير الأول لمدينة طوخ

الجمعة، 09 نوفمبر 2018 11:46 ص
نائب محافظ القليوبية: 10 عقارات مخالفة فى التقرير الأول لمدينة طوخ الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبيه
القليوبية إبراهيم سالم
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أعلن محمد خيرى، رئيس مركز ومدينة طوخ، التقرير الأول للعقارات والابراج المخالفة بالمدينة، وذلك بناءً على تعليمات الدكتورة ايمان ريان نائب محافظ القليوبية، بشأن الاعلان عن العقارات والأدوار المخالفة بالمراكز والمدن والاحياء، وذلك للتنبيه على المواطنين بعدم التعامل مع هذه العقارات أو الادوار المخالفة بالعقارات بالشراء او الايجار لحين ازالتها.

واكد رئيس مدينة طوخ، ان التقرير الأول للمدينة تضمن  عقارات مخالفة تمثلت في بناء ادوار مخالفة، حيث أن الغالبية بها حصلت على ترخيص بـ 5 أدوار علوية فقط، ليتخطى ملاك هذه العقارات هذه التراخيص لتصل إلى 11 دور علوي، مشيرا إلى أنه سيتم نشر كافة بيانات العقارات والأدوار المخالفة بمدينة طوخ وبقرى المركز تباعا لنشر التوعية بين المواطنين، ونشر التوعية لعدم التعامل بالشراء او ايجار لتلك العقارات المخالفة.

وكانت نائب محافظ القليوبية قد طالبت لرؤساء المدن والمراكز والأحياء بالمحافظة، بإرسال بيانات العقارات المخالفة وذلك بعد إنشاء قسم خاص بالموقع الإلكتروني للبوابة الإلكترونية للمحافظة يمكن من خلاله لإعلان عن العقارات والأدوار المخالفة داخل المحافظة، وذلك للتنبيه على المواطنين بعدم "شراء – إيجار" تلك العقارات لحين إزالتها.

وأضافت نائب محافظ القليوبية أنه على رؤساء المدن والمراكز والأحياء تحديد مسئول فى كل وحدة محلية يقوم بتصوير العقار المخالف وتوفير بيانات عن العقار تتضمن "اسم المالك، عنوان العقار، قرار الإزالة، إحداثيات العقار بحد أدنى نقطة واحدة".

وأكدت ريان أنه تم التنبيه أيضا على رؤساء المدن بإنشاء جروب على تطبيق "الواتس آب" لتسهيل عملية إرسال صور وبيانات العقارات المخالفة، إلى جانب وضع نفس البيانات الخاصة بالعقارات المخالفة على الصفحات الخاصة بالوحدات المحلية كل فى نطاقه.


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