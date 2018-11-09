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ميناء دمياط يستقبل 10 سفن متنوعة خلال ال 24 ساعة الماضية

الجمعة، 09 نوفمبر 2018 02:33 م
ميناء دمياط يستقبل 10 سفن متنوعة خلال ال 24 ساعة الماضية ميناء دمياط
دمياط معتز الشربينى
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أصدر المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اوضح  فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 3 سفن حاويات و 7 سفن بضائع عامة . بينما غادر  3 سفن حاويات و 5 سفن بضائع عامة.
 
و بذلك وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 22 سفينة ، بالإضافة إلى 22 سفينة بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول، كما وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 162556، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 39796 طنا.
 
كما غادر الميناء قطاران لنقل الغلال والحبوب بحمولة إجمالية 2657 طن قمح، في حين غادر عدد 104 سيارة نقل محملة بـ 5103 طن قمح، هذا وقد شملت حركة الصادر من البضائع العامة 900 طن يوريا و 6475 طن سوبر فوسفات و 3195 طن رمل و 15858 طن ملح و 1234 طن حجر كوارتز.
 
 

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