ميشيل أوباما تهاجم ترامب فى مذكراتها وتؤكد: "لن أسامحه أبدا"

وقالت صحيفة "واشنطن بوست" إن أوباما فى الكتاب المكون من 426 صفحة تتحدث عن علاقتها المعقدة بالعالم السياسى الذى منحها الشهرة.

وتطرقت ميشيل فى الكتاب إلى الحديث عن الرئيس ترامب حيث أشارت إلى اعتقادها بأنه وضع أمن عائلتها فى خطر بسبب ما ردده سابقا عن أن زوجها باراك أوباما لم يولد فى أمريكا، وهو ما ظل ترامب يؤكده لسنوات، قبل أن يتراجع عنه مع وصوله للبيت الأبيض.

وقالت ميشيل فى الكتاب أن الأمر كله المتعلق بمسألة مكان ميلاد زوجها كان مجنونا ويفتقر للذوق ولم يخفى التعصب وكراهية الأجانب، لكنه كان خطيرا أيضا ومتعمد لإثارة المجانيين.. فماذا لو أن شخصا غير مستقر عقليا حمل السلاح وذهب إلى واشنطن.

وتابعت قائلة إن دونالد ترامب بصوته العالى المتهور كان يضع سلامة عائلتى فى خطر مضيفة:"لذلك لن أسامحه أبدا".

وعلقت صحيفة واشنطن بوست قائلة إن هذه اللغة الأكثر مباشرة التى تستخدمها ميشيل أوباما فى الحديث عن ترامب.

وانتقدت ميشيل ايضا سلوك ترامب إزاء المرشحة الرئاسية الديمقراطية هيلارى كلينتون فى عام 2016 حيث قالت إنه حاول مطاردتها وتقليص وجودها.