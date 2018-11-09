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ميشيل أوباما تهاجم ترامب فى مذكراتها وتؤكد: "لن أسامحه أبدا"

الجمعة، 09 نوفمبر 2018 10:29 ص
ميشيل أوباما تهاجم ترامب فى مذكراتها وتؤكد: "لن أسامحه أبدا" ميشيل أوباما
كتبت ريم عبد الحميد
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تستعد ميشيل أوباما، السيدة الأولى الأمريكية السابقة، لنشر مذكراتها بعنوان " Becoming"، والتى ستصدر يوم الثلاثاء المقبل، وتتحدث فيها عن ارتباطاها بزوجها الرئيس السابق باراك أوباما والفترة التى ققضاها فى البيت الأبيض.

 

وقالت صحيفة "واشنطن بوست" إن أوباما فى الكتاب المكون من 426 صفحة تتحدث عن علاقتها المعقدة بالعالم السياسى الذى منحها الشهرة. 

 

وتطرقت ميشيل فى الكتاب إلى الحديث عن الرئيس ترامب حيث أشارت إلى اعتقادها بأنه وضع أمن عائلتها فى خطر بسبب ما ردده سابقا عن أن زوجها باراك أوباما لم يولد فى أمريكا، وهو ما ظل ترامب يؤكده لسنوات، قبل أن يتراجع عنه مع وصوله للبيت الأبيض.

 

وقالت ميشيل فى الكتاب أن الأمر كله المتعلق بمسألة مكان ميلاد زوجها كان مجنونا ويفتقر للذوق ولم يخفى التعصب وكراهية الأجانب، لكنه كان خطيرا أيضا ومتعمد لإثارة المجانيين.. فماذا لو أن شخصا غير مستقر عقليا حمل السلاح وذهب إلى واشنطن.

 

وتابعت قائلة إن دونالد ترامب بصوته العالى المتهور كان يضع سلامة عائلتى فى خطر مضيفة:"لذلك لن أسامحه أبدا".

 

وعلقت صحيفة واشنطن بوست قائلة إن هذه اللغة الأكثر مباشرة التى تستخدمها ميشيل أوباما فى الحديث عن ترامب.

 

وانتقدت ميشيل ايضا سلوك ترامب إزاء المرشحة الرئاسية الديمقراطية هيلارى كلينتون فى عام 2016 حيث قالت إنه حاول مطاردتها وتقليص وجودها.

 

 

 


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