موجز أخبار 6.. أمطار رعدية تغرق شوارع الإسكندرية فى نوة "المكنسة"

نشر موقع "اليوم السابع" عددا من الأخبار والموضوعات المهمة خلال الساعات الماضية، على رأسها، غرق شوارع الإسكندرية بمياه الأمطار والأحياء تكثف أعمال الكسح.

فيما يلى موجز أخبار "اليوم السابع" للساعة السادسة مساء..

صور.. غرق بعض شوارع الإسكندرية بمياه الأمطار والاحياء تكثف أعمال الكسح

شهدت بعض شوارع محافظة الإسكندرية تجمعات لمياه الأمطار بسبب هطول الأمطار الرعدية الغزيرة، خلال النوة "المكنسة" والتى قد تستمر 4 أيام

شاهد .. جميع أهداف الأهلى فى مشوار دوري الابطال قبل مشهد النهاية الليلة

يترقب عشاق الكرة الأفريقية الصدام المثير الذى يجمع الأهلى مع الترجى التونسى مع دقات التاسعة مساء اليوم الجمعة فى إياب المباراة النهائية لدوري الابطال الأفريقى على ستاد رادس، علماً بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز بطل مصر بثلاثة أهداف مقابل هدف .

تفاصيل تدخل هانى شاكر لإلغاء حفل حمو بيكا فى الإسكندرية

وجه الفنان هانى شاكر نقيب المهن الموسيقية، فى بيان صحفى، الشكر للجهات الأمنية بالإسكندرية لسرعة الاستجابة وإيقاف حفل حمو بيكا، الذى كان مقررا إقامته اليوم الجمعة فى منطقة العجمى.

17 قتيلا فى هجمات انتحارية على فندق بمقديشو

قتل 17 شخصا على الأقل فى هجمات انتحارية على فندق بمقديشو.

الأهلى وبريزنتيشن والجماهير فى موكب واحد إلى ملعب رادس

تفق مسئولو النادى الأهلى مع الأمن التونسى على توجه الفريق وجماهير القلعة الحمراء والبعثة الإعلامية، بالإضافة إلى مسئولى شركة بريزنتيشن الراعى الرسمى للفريق الأحمر فى موكب واحد صوب استاد رادس، حيث المباراة النهائية لدورى أبطال أفريقيا أمام الترجى، كما تقرر عودتهم عقب نهاية المباراة فى نفس الموكب، وذلك وفقاً للاستعدادات الأمنية فى تونس لتأمين العرس الأفريقى.

صور.. كيف احتفى "الفيفا" بتمثال "محمد صلاح" المثير للجدل؟

استخدم الاتحاد الدولى لكرة القدم الفيفا، صورة تمثال اللاعب محمد صلاح، نجم نادى ليفربول الانجليزى، الذى زين منتدى شباب العالم 2018، بشرم الشيخ، للاحتفاء بنهاية الأسبوع، وعلق الفيفا: "حينما تأتى نهاية الأسبوع أخيرا".

تعرف على أسعار حلاوة المولد بالمجمعات الاستهلاكية × 6 معلومات

تبدأ الشركة المصرية لتجارة الجملة، إحدى شركات القابضة الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، طرح منتجات حلاوة المولد بمنافذ المجمعات الاستهلاكية لدى الشركة، كما سيتم طرحها بمنافذ المجمعات اعتبارا من غد اليبت بأسعار تقل عن مثيلاتها فى الأسواق الأخرى، حيث ستقوم شركة مخابز القاهرة بتوريد المنتجات بجانب حصول الشركة القابضة على عروض من العديد من الشركات.

لأول مرة.. الزمالك ينقل مباراة الأهلى والترجى فى النادى على 9 شاشات

قرر مجلس إدارة نادى الزمالك نقل مباراة الأهلى والترجى التونسى على 9 شاشات، وتعد هذه المرة الأولى فى التاريخ التى يتم فيها إذاعة مباراة للفريق الأحمر داخل نادى الزمالك.

تفاصيل جديدة فى حادث تصادم موكب تيريزا ماى ورئيس وزراء بلجيكا

ذكرت وسائل إعلام بريطانية أن موكب رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى ورئيس الوزراء البليكى شارل ميشيل تعرض لحادث مرورى فى بلجيكا.

فيديو.. جماهير الأهلى تصل تونس لمؤازرة الفريق أمام الترجى

وصل العشرات من جماهير النادى الأهلى لمدينة رادس التونسية لتدعيم الفريق الأحمر أمام الترجى.

المرور: تحويلات مرورية بكورنيش المعادى لإنشاء كوبرى مشاه

تجرى الإدارة العامة لمرور القاهرة، تحويلات مرورية بمحور كورنيش المعادى لمدة 4 ساعات، لإنشاء كوبرى مشاه وسط تدعيم المنطقة بالخدمات المرورية، لملاحظة حركة السيارات أثناء إجراء اﻷعمال.

وزيرة الشباب الإماراتية: منتدى شباب العالم جمعنا لنعمل لخدمة عالمنا العربى

أكدت شما بنت سهيل فارس المزروعي، وزيرة دولة الإماراتية لشؤون الشباب رئيس مجلس إدارة المؤسسة الاتحادية للشباب، أن منتدى شباب العالم 2018، والذى عقد فى شرم الشيخ، جمع الشباب فى مكان واحد لخدمة عالمنا العربى مستقبل واحد.

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلى والترجى فى نهائى أفريقيا

لا صوت يعلو فوق صوت مباراة الأهلي والترجي التونسي الليلة على ملعب رادس فى إياب نهائى دورى أبطال أفريقيا، حيث فرض اللقاء المُرتقب نفسه على سطح الأحداث الكروية، وفى السطور التالية نرصد أهم المعلومات حول تلك المباراة..

كلاكيت ثانى مرة.. هاكر تونسى يخترق الموقع الرسمى للأهلى قبل نهائى أفريقيا

تعرض الموقع الرسمى للنادى الأهلى، منذ قليل، لقرصنة إلكترونية للمرة الثانية، وتم نشر خبر غير صحيح بفوز الترجى التونسى على الفريق الأحمر، قبل ساعات من مواجهة الفريقين على ملعب رادس فى إياب نهائى أفريقيا.

فيديو.. الفيضان يضرب إسرائيل وتعرض 4 سياح أجانب للغرق

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن قوات الشرطة الإسرائيلية تحاول إنقاذ 4 سياح أجانب بعد تعرضهم للغرق جراء الفيضان التى تضرب مناطق فى إسرائيل.

"التأمين الصحى" تلغى تحصيل الرسوم المالية على 4 عمليات جراحية

أكدت الدكتورة سهير عبد الحميد، رئيس هيئة التأمين الصحى، وقف تحصيل أى رسوم مالية من المنتفعين عند إصدار القرارات العلاجية لـ 4 عمليات جراحية.

زلزال بقوة 6.8 درجة يضرب المحيط المتجمد الشمالى قبالة جزيرة نرويجية

ضرب زلزال قوى بلغت شدته 6.8 درجة على مقياس ريختر، المحيط المتجمد الشمالي، اليوم الجمعة، إلى شمال غرب جزيرة نرويجية نائية غير مأهولة بالسكان، دون ورود تقارير فورية عن حدوث إصابات أو أضرار.

مجهولون يضعون رأس خنزير على مدخل معبد يهودى فى تل أبيب.. فيديو

ذكرت القناة العاشرة بالتليفزيون الإسرائيلى على موقعها الإلكترونى على الإنترنت أن مجهولون وضعوا رأس خنزير يقطر دماً فى مدخل معبد يهودى بتل أبيب.

الأهلى فى طريق تنفيذ عملية إنقاذ الأميرة الأفريقية من الخطف وإعادتها لعرشها المفضل فى حصون قلعة الجزيرة؟..كيف يفكر العقل الباطن لكارتيرون؟.. خطة كش ملك سبيل القضاء على المعركة فى مهدها .. والتوفيق الرهان الأكبر

آمال كبيرة يعقدها ويراهن على تحقيقها 100 مليون مصري في فريق الأهلى الليلة من أجل رسم البسمة على الشفاة واثلاج الصدور بفرحة التتويج باللقب الافريقي عندما يلاقي الترجى التونسي الليلة بتمام التاسعة مساء فى اياب نهائى دورى ابطال افريقيا، وتحرير الأميرة السمراء من الخطف الممتد على مدار السنوات الخمس الأخيرة و حمايتها من لهيب الدم والنار فى رادس وإعادتها متوجة بكل شموخ إلى مكانها المفضل وسط حصون قلعة الجزيرة الحصينة الغائبة عنها منذ عام 2013 حيث اخر لقب فاز به ابناء الجزيرة ، ولم لا والأميرة تجد راحتها فى أحضان النجوم الحمراء فهى دائما تفضلهم عن غيرهم ، فهم الأكثر فوزا بشرف التتويج بها بعدد 8 مرات كاملة.. ولعل اليوم يكون التاسعة يا أهلى.

صور.. أمطار رعدية بالإسكندرية فى نوة "المكنسة".. توقف حركة الصيد بكفر الشيخ.. شوارع الغربية ودمياط تغرق فى المياه.. والأرصاد: استمرار هطول الأمطار غدا على السواحل الشمالية.. و"الصغرى" بالقاهرة 17 درجة

شهدت السواحل الشمالية ومحافظات الدلتا سقوط أمطار رعدية وغزيرة ومتوسطة، حيث بدأت فى الإسكندرية، اليوم، الجمعة، نوة "المكنسة"، مما يعنى استمرار هطول الأمطار الرعدية بغزارة لمدة قد تستمر 4 أيام.