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مصر تتأهل لدور 16 فى كأس العالم للألعاب الإليكترونية

الجمعة، 09 نوفمبر 2018 08:11 م
مصر تتأهل لدور 16 فى كأس العالم للألعاب الإليكترونية ألعاب اليكترونية - أرشيفية
كتبت هبة السيد
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تأهلت مصر لدور 16فى كاس العالم للألعاب الألكترونية المقام فى تايوان ، فى لعبة ليج أوف ليجنز" بعد الفوز على هولندا  والحصول على ثانى المجموعة بعد الفلبين.
 
و تشارك مصر فى بطولة العالم العاشرة للألعاب الألكترونية ( كاوشيونج 2018) التى ينظمها الاتحاد الدولى للرياضات الألكترونية  ، بمدينة كاوشيونج التايوانية خلال الفترة من 9 الى 12 نوفمبر الجارى. 
 
وكان الدكتور أشرف صبحى ،  وزير الشباب والرياضة ،  قد أصدر قرار بمشاركة الاتحاد المصرى للألعاب الألكترونية ،  فى البطولة بفريق فى لعبة "ليج أوف ليجنز" مكون من خمسة لاعبين، وبلاعب فى مسابقات لعبة ( تيكن 7)،  وتبلغ جوائز المسابقة 50 الف دولار امريكى.
 
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