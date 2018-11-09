مصر تتأهل لدور 16 فى كأس العالم للألعاب الإليكترونية

كتبت هبة السيد

تأهلت مصر لدور 16فى كاس العالم للألعاب الألكترونية المقام فى تايوان ، فى لعبة ليج أوف ليجنز" بعد الفوز على هولندا والحصول على ثانى المجموعة بعد الفلبين.

و تشارك مصر فى بطولة العالم العاشرة للألعاب الألكترونية ( كاوشيونج 2018) التى ينظمها الاتحاد الدولى للرياضات الألكترونية ، بمدينة كاوشيونج التايوانية خلال الفترة من 9 الى 12 نوفمبر الجارى.

وكان الدكتور أشرف صبحى ، وزير الشباب والرياضة ، قد أصدر قرار بمشاركة الاتحاد المصرى للألعاب الألكترونية ، فى البطولة بفريق فى لعبة "ليج أوف ليجنز" مكون من خمسة لاعبين، وبلاعب فى مسابقات لعبة ( تيكن 7)، وتبلغ جوائز المسابقة 50 الف دولار امريكى.