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الجمعة، 09 نوفمبر 2018 04:04 م
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مصرع مسلحين ومدنى فى تبادل لإطلاق النار بين الأمن ومسلحين فى إندونيسيا

الجمعة، 09 نوفمبر 2018 03:36 م
مصرع مسلحين ومدنى فى تبادل لإطلاق النار بين الأمن ومسلحين فى إندونيسيا الشرطة الاندونيسية
أ ش أ
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 لقى مسلحان اثنان ومدنى مصرعهم خلال أسبوع ملئ بمواجهات إطلاق النار بين عناصر داعمة لاستقلال محافظة "بابوا" الإندونيسية وقوات الأمن.

وذكرت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية، أن قوات الشرطة والجيش الإندونيسى شنت عمليات بهدف القبض على بوروم ويندا، قائد جيش التحرير الوطنى لبابوا الغربية، الذى راوغ إندونيسيا لمدة 15 عاما، فيما فر أهالى المحافظة من المزارعين هربا من إطلاق النار المتبادل بين الجانبين.

وكان ويندا، أعلن، اليوم فى بيان نقله أحد الناشطين، مصرع شخصين اثنين خلال تبادل لإطلاق النار بمنطقة "لانى جايا" الجبلية بعدما أطلقت مجموعته النيران على شخص يشتبه بأنه يعمل لصالح قوات الأمن الإندونيسية.

يذكر أن محافظة بابوا الإندونيسية شهدت العديد من أعمال التمرد بعد رجوعها للسيادة الإندونيسية منذ أكثر من 50 عاما، حيث كانت قد استعمرتها هولندا.


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