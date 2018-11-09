مصرع ربة منزل إثر استنشاقها مبيدات زراعية سامة فى البحيرة

لقيت ربة منزل مصرعها إثر استنشاق مبيدات سامة أثناء مساعدة زوجها فى رش الأراضى الزراعية بالبحيرة.

كان اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالواقعة من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية.

وبالفحص تبين ورود بلاغ لقسم شرطة غرب النوبارية بوفاة "ك.ج.ع" 21 سنة ربة منزل مقيمة طرف زوجها بالطريق الدولى والسابق دخولها المستشفى الجامعى بالإسكندرية إثر إصابتها بتسمم لتناولها مادة غير معلومة.

وبسؤال والدها قرر بأنه أثناء قيام ابنته المتوفاة وزوجها "م.ص.س" برش أرضهم الزراعية بمبيد حشرى استنشقت ابنته المتوفاة بعض الرزاز الناتج عنه ما أدى لإصابتها.