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محافظ القليوبية يشدد على التعامل السريع مع مخالفات الاشغالات

الجمعة، 09 نوفمبر 2018 01:35 م
محافظ القليوبية يشدد على التعامل السريع مع مخالفات الاشغالات خلال الاجتماع
القليوبية إبراهيم سالم
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عقد  الدكتور علاء عبدالحليم محافظ القليوبية، اجتماعا مع نجوى العشيري رئيس مدينة بنها، واللواء محمد عبد الوهاب السعدني السكرتير العام المساعد، ورئيس الوحدة المحلية لكفر الجزار، لبحث تطوير تلك القرى، وذلك بناء على نتائج الجولة المفاجئة التى قام بها المحافظ لقرى كفر الجزار ودملو وورورة بمدينة بنها.
 
ووجه المحافظ، بسرعة إزالة الساحات والجراجات المخالفة، وكذلك رفع الإشغالات والمراكب النيلية المخالفة حرصا على حياة المواطنين.
 
وأكد المحافظ خلال الاجتماع، أن الهدف الرئيسي هو مصلحة المواطن وتحقيق رضاه عن جميع الخدمات المقدمة إليه وحل مشاكله والاستماع إليها على أرض الواقع من خلال التواجد الميداني والتفاعل مع المواطنين فى الشارع.
 
وأضاف المحافظ، أنه وجه كتاب دوري لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتعامل الحاسم والسريع على مدار اليوم لأي مخالفات، سواء كانت رفع تراكمات القمامة أو إزالة الإشغالات على حرم الطرق والشوارع الرئيسية وتعديات المباني المخالفة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين فورا.
 
 
 
 

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