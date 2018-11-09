video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الجمعة، 09 نوفمبر 2018 11:37 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

محافظ الجيزة يفتتح مدرسة للتمريض ومبنى للعيادات بالواحات البحرية

الجمعة، 09 نوفمبر 2018 11:32 ص
محافظ الجيزة يفتتح مدرسة للتمريض ومبنى للعيادات بالواحات البحرية اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة
كتب سيد الخلفاوى
إضافة تعليق

أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، حرص المحافظة على تطوير القطاع الصحى بالمراكز والمدن ودعمه بالإمكانيات التى تؤهله لتقديم الخدمات الطبية اللائقة التي يستحقها المواطنين.

تصريحات المحافظ جاءت خلال افتتاحه مبنى العيادات الخارجية بمستشفى الواحات البحرية والبالغ تكلفته 500 ألف جنيه يرافقه اللواء علاء بدران السكرتير المساعد وتيسير عبد الفتاح رئيس مركز ومدينة الواحات البحرية والدكتورة هناء سرور وكيل وزاره الصحة بالمحافظة .

وأشار المحافظ، إلى أن العيادات الخارجية بمستشفى الواحات البحرية تم تجهيزها بكافه الإمكانيات ودعمها بالأطباء لاستقبال المواطنين وتضم أقسام للباطنة والجراحة والعظام والعلاج الطبيعى والأطفال والعلاج عن بعد والصيدلية والأنف والأذن والنساء والولادة .

وحرص المحافظ على تفقد المستشفى والتأكد من صرف العلاج للمرضى دون أى معوقات والاطمئنان على حسن معاملة المرضى.

 كما افتتح المحافظ مدرسة التمريض التخصصي بمركز ومدينة الواحات البحرية في تجربة هامة تنفذها المحافظة بالتنسيق مع مديرية الشئون الصحية لتخريج دفعات من التمريض شباب وبنات من أبناء الواحات البحرية ليتم تعيينهم في الوحدات الصحية والمستسقيات بالمدينة نظراً لقلة أعداد العاملين في مجال التمريض.

كما افتتح المحافظ الملعب الرئيسي لمركز شباب القصر وحرص علي عقد لقاء جماهيرى مع مواطنى القرية داخل المركز للاستماع إلي مطالبهم، مؤكداً لهم أن كل المطالب التي تقدموا بها سوف يتم تحقيقها قائلاً "طلباتكم مجابة".

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ الجيزة يفتتح 7 مشروعات خدمية لأهالى الواحات البحرية

محافظ الجيزة :مسابقه بين عمال ومشرفي النظافة بالأحياء

الجيزة

الواحات

الصحة

مركز الواحات

اخبار الجيزة




لا تفوتك
هولندى بعد مشاركته فى منتدى الشباب: مصر تمتلك الكثير من الإمكانيات

هولندى بعد مشاركته فى منتدى الشباب: مصر تمتلك الكثير من الإمكانيات

كوماندوز الأهلى يتحدى ترجى "الدم والنار" لاستعادة عرش أفريقيا

كوماندوز الأهلى يتحدى ترجى "الدم والنار" لاستعادة عرش أفريقيا

المرور تبدأ اﻹغلاق الجزئى لكوبرى غمرة بسبب إصلاح فواصل لمدة 3 أيام

المرور تبدأ اﻹغلاق الجزئى لكوبرى غمرة بسبب إصلاح فواصل لمدة 3 أيام

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

مكاتب التموين تبدأ السبت تلقى تظلمات تحديث البيانات الخاطئة للبطاقات

مكاتب التموين تبدأ السبت تلقى تظلمات تحديث البيانات الخاطئة للبطاقات

المالية: ننتظر قرار وزارة التجارة بشأن خفض جمارك السيارات إلى صفر

المالية: ننتظر قرار وزارة التجارة بشأن خفض جمارك السيارات إلى صفر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة