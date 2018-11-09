محافظ الجيزة يفتتح مدرسة للتمريض ومبنى للعيادات بالواحات البحرية

كتب سيد الخلفاوى

أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، حرص المحافظة على تطوير القطاع الصحى بالمراكز والمدن ودعمه بالإمكانيات التى تؤهله لتقديم الخدمات الطبية اللائقة التي يستحقها المواطنين.

تصريحات المحافظ جاءت خلال افتتاحه مبنى العيادات الخارجية بمستشفى الواحات البحرية والبالغ تكلفته 500 ألف جنيه يرافقه اللواء علاء بدران السكرتير المساعد وتيسير عبد الفتاح رئيس مركز ومدينة الواحات البحرية والدكتورة هناء سرور وكيل وزاره الصحة بالمحافظة .

وأشار المحافظ، إلى أن العيادات الخارجية بمستشفى الواحات البحرية تم تجهيزها بكافه الإمكانيات ودعمها بالأطباء لاستقبال المواطنين وتضم أقسام للباطنة والجراحة والعظام والعلاج الطبيعى والأطفال والعلاج عن بعد والصيدلية والأنف والأذن والنساء والولادة .

وحرص المحافظ على تفقد المستشفى والتأكد من صرف العلاج للمرضى دون أى معوقات والاطمئنان على حسن معاملة المرضى.

كما افتتح المحافظ مدرسة التمريض التخصصي بمركز ومدينة الواحات البحرية في تجربة هامة تنفذها المحافظة بالتنسيق مع مديرية الشئون الصحية لتخريج دفعات من التمريض شباب وبنات من أبناء الواحات البحرية ليتم تعيينهم في الوحدات الصحية والمستسقيات بالمدينة نظراً لقلة أعداد العاملين في مجال التمريض.

كما افتتح المحافظ الملعب الرئيسي لمركز شباب القصر وحرص علي عقد لقاء جماهيرى مع مواطنى القرية داخل المركز للاستماع إلي مطالبهم، مؤكداً لهم أن كل المطالب التي تقدموا بها سوف يتم تحقيقها قائلاً "طلباتكم مجابة".