استبعد المتحدث باسم المجلس الأعلى الأفغاني للسلام وعضو وفد كابول إلى اجتماع "صيغة موسكو" حول أفغانستان، إحسان طاهري أن يتم عقد اجتماع مباشر بين الوفد الأفغاني ووفد حركة طالبان في العاصمة الروسية .
وقال طاهري في تصريح لوكالة أنباء "سبوتنيك " اليوم الجمعة : " لن يكون هناك إي اجتماع أو لقاء بيننا وبين طالبان بشكل مباشر".
وأضاف:"أن اجتماع موسكو لا يعتبر مفاوضات سلام مباشرة بين الحكومة وحركة طالبان"، مؤكدا أن الأجندة الوحيدة لاجتماع " صيغة موسكو" حول أفغانستان هي تمهيد الأرضية لبدء مفاوضات السلام.
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