وقال طاهري في تصريح لوكالة أنباء "سبوتنيك " اليوم الجمعة : " لن يكون هناك إي اجتماع أو لقاء بيننا وبين طالبان بشكل مباشر".

وأضاف:"أن اجتماع موسكو لا يعتبر مفاوضات سلام مباشرة بين الحكومة وحركة طالبان"، مؤكدا أن الأجندة الوحيدة لاجتماع " صيغة موسكو" حول أفغانستان هي تمهيد الأرضية لبدء مفاوضات السلام.