وقال المتحدث الرسمي باسم الشرطة الشعبية في جمهورية لوهانسك الشعبية - لوكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية - "إنه خلال الـ24 ساعة الماضية، انتهكت القوات الأوكرانية نظام الهدنة 4 مرات، باستخدام قذائف هاون عيار 120 و82 ملم، وأسلحة عربات مدرعة وقاذفات قنابل ومدافع رشاشة من العيار الثقيل".

وأضاف المتحدث الرسمي باسم الشرطة أن مواقع الشرطة الشعبية تعرضت للقصف بالقرب من المناطق السكنية، فرونزي ومارييفكا وكالينوفكا ولازوفويه.

ووفقا للمتحدث، تم إطلاق حوالي 50 قذيفة باتجاه أراضي لوهانسك.

يذكر أن السلطات الأوكرانية بدأت - في شهر أبريل عام 2014 - عملية عسكرية ضد سكان جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين، المعلنتين من جانب واحد، ووفقا لآخر إحصائيات الأمم المتحدة، فقد بلغ عدد ضحايا هذا النزاع ما يزيد عن 10 آلاف مدني.