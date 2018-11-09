لجنة مشتركة بين "الزراعة" والمركزى للمحاسبات لفحص ملفات الوزارة والصناديق الخاصة

كتب عز النوبي

أكد الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أنه تم مخاطبة المستشار هشام بدوى، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، لتشكيل لجنة من أعضاء الجهاز للاستعانة بها فى فحص ملفات الوزارة والهيئات التابعة لها، فضلاً عن الصناديق الخاصة والمشاريع التى تتبع الوزارة.

وأشار أبوستيت، إلى أن ذلك يأتى في إطار سياسة الوزارة، نحو كشف أية مخالفات مالية أو إدارية، مشدداً على عدم التهاون مع أي مخالفة، وانه سيتم إحالة المخالفين الى جهات التحقيق المعنية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الشأن، بضرورة نشر قيم النزاهة والشفافية، ومحاسبة المقصرين، ومكافحة الفساد، فضلا ًعن التقييم المستمر للأداء.

وأوضح وزير الزراعة أن عمليات الإصلاح الإداري والمؤسسى والمالى تعد من أهم الملفات داخل الوزارة، والتي يجرى إنجازها من خلال الإجراءات التصحيحية بمشاركة الجهات المعنية، لعودة الأمور إلى وضعها السليم.