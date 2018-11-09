لافروف: داعش يعتزم تحويل أفغانستان إلى موطئ قدم للإرهاب فى آسيا الوسطى

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أعلن وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف أن تنظيم "داعش" يسعى لتحويل أفغانستان إلى موطئ قدم للإرهاب فى آسيا الوسطى.

وقال لافروف، خلال افتتاح مؤتمر"صيغة موسكو" حول أفغانستان، اليوم الجمعة: "إن فصائل الإرهابيين المتمثلة بـتنظيم "داعش"تحاول وبدعم من الرعاة الخارجيين تحويل أفغانستان إلى رأس جسر للتوسع فى آسيا الوسطى ولدينا".

وأضاف أن مساعدة الأفغان على وقف هذه الخطط والقضاء على خطر الإرهاب، هى مهمة كل بلداننا والمنظمات الدولية التى تعمل فى المنطقة، مشيرا إلى أنه لا ينبغى أن يفكر أحد من منظور الألاعيب الجيوسياسية المحفوف بعواقب وخيمة بالنسبة للأفغان وجيرانهم.

وتستضيف موسكو اليوم الجمعة جولة المشاورات فى إطار "صيغة موسكو" حول أفغانستان بمشاركة وفد من حركة طالبان الأفغانية.

يذكر أن "صيغة موسكو" للمشاورات بشأن أفغانستان أنشئت فى فبراير 2017 على أساس آلية المحادثات السداسية للممثلين الخاصين لروسيا وأفغانستان والصين وباكستان وإيران والهند.