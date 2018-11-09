لافروف: اتهام النمسا لعقيد نمساوى سابق بالتجسس خبر غير "سار"

أ ش أ

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الجمعة، أن المعلومات بشأن الوضع حول عقيد نمساوي سابق متهم بالتجسس في النمسا لصالح روسيا، مفاجئة غير سارة.

وقال الوزير خلال مؤتمر صحفي عقب مباحثات مع وزير خارجية جزر القمر -وفق ما نقلته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية في نسختها الإنجليزية- "تعرفون، لقد علمت عن الأمر قبل بدء مؤتمرنا، وبصراحة فإن هذه المعلومات بالنسبة لي مفاجئة غير سارة".

وكانت صحيفة "كرونين تسايتونج" النمساوية قد ذكرت في وقت سابق، أنه تم اعتقال عقيد سابق للقوات المسلحة النمساوية للاشتباه في قيامه بنشاطات استخبارية لمدة 20 عامًا لصالح روسيا.

ووفقاً للصحيفة، كان من المفترض أن يجمع العقيد معلومات عن سلاح الجو النمساوي وأنظمته المدفعية وأزمة الهجرة، فضلاً عن معلومات مفصلة عن العديد من العسكريين النمساويين رفيعي المستوى.

وأضاف وزير الخارجية الروسي: "سندعو اليوم سفير النمسا إلى وزارة الخارجية ونلفت انتباهه إلى الأساليب التي يجب اتباعها إذا كانت لديهم أي أسئلة إلى روسيا".

يذكر أن مستشار النمسا، كان قد أكد في وقت سابق من اليوم الجمعة، في مؤتمر صحفي، الأنباء عن الاشتباه بعقيد نمساوي سابق بالتجسس لصالح روسيا، غير أنه أوضح بأن هذه المعلومات تعتبر في الوقت الراهن مجرد شكوك، وينبغي التحقق منها وإثباتها. وقال بأنه في حال تأكيد مثل هذه الحالات، إن كانت في هولندا أو في النمسا، فإن ذلك لا يمكنه أن يسمح بتحسين العلاقة بين الاتحاد الأوروبي وروسيا.



ومن جهته قال وزير الدفاع النمساوي، ماريو كوناسيك، في مؤتمر صحفي، إن القضية تكشفت "قبل بضعة أسابيع" إثر معلومات من وكالة استخبارات أوروبية أخرى".