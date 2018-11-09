video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الجمعة، 09 نوفمبر 2018 01:02 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

فاينانشال تايمز: أوروبا بحاجة لخطة لمواجهة ترامب

الجمعة، 09 نوفمبر 2018 12:28 م
فاينانشال تايمز: أوروبا بحاجة لخطة لمواجهة ترامب ترامب
كتبت - سالى حسام
إضافة تعليق
نشرت صحيفة "فاينانشال تايمز" فى مقال لها صباح اليوم الجمعة أن أوروبا فى حاجة لخطة للتعامل مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب.
 
وذكر الكاتب سباستيان باين، فى المقال إن القارة العجوز لا يمكن أن تعتمد على الانتظار بهدوء لحين إنتهاء فترة رئاسة ترامب، وقال متسائلا: "هل هناك استراتيجية أصلا لأوروبا للتعامل مع دونالد ترامب؟".
 
وأشار الكاتب إلى أن سياسة ترامب "أمريكا أولا" تسببت فى اضطرابات للتحالف القديم بين أمريكا وأوروبا، ودمر الكثير من الأمور التى اتخذتها الدول الأوروبية كأمر مسلم به.
 
ويتساءل الكاتب: "لكن ماذا لو استمرت الترامبية حتى بعد نهاية رئاسة ترامب نفسه؟" .. خاصة وأن الدول الأوروبية لم تقدم شيئا للوقوف أمام الرئيس الأمريكى.
 
كذلك لا يجب اعتبار نهاية ترامب قريبة فقط لأنه خسر مجلس النواب فى انتخابات الكونجرس، فالأمر كله لا يعدو سوى عرقلة لأجندة ترامب الداخلية، بينما سياسته الخارجية مازالت بلا أى تعطيل، على حد قول الكاتب.
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الجارديان: دعوات لتعاون بريطانى أوروبى ضد دونالد ترامب

ترامب

الاتحاد الاوروبى

انتخابات الكونجرس

مجلس النواب




لا تفوتك
هولندى بعد مشاركته فى منتدى الشباب: مصر تمتلك الكثير من الإمكانيات

هولندى بعد مشاركته فى منتدى الشباب: مصر تمتلك الكثير من الإمكانيات

كوماندوز الأهلى يتحدى ترجى "الدم والنار" لاستعادة عرش أفريقيا

كوماندوز الأهلى يتحدى ترجى "الدم والنار" لاستعادة عرش أفريقيا

المرور تبدأ اﻹغلاق الجزئى لكوبرى غمرة بسبب إصلاح فواصل لمدة 3 أيام

المرور تبدأ اﻹغلاق الجزئى لكوبرى غمرة بسبب إصلاح فواصل لمدة 3 أيام

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

مكاتب التموين تبدأ السبت تلقى تظلمات تحديث البيانات الخاطئة للبطاقات

مكاتب التموين تبدأ السبت تلقى تظلمات تحديث البيانات الخاطئة للبطاقات

المالية: ننتظر قرار وزارة التجارة بشأن خفض جمارك السيارات إلى صفر

المالية: ننتظر قرار وزارة التجارة بشأن خفض جمارك السيارات إلى صفر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة