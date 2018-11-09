فاينانشال تايمز: أوروبا بحاجة لخطة لمواجهة ترامب

كتبت - سالى حسام

نشرت صحيفة "فاينانشال تايمز" فى مقال لها صباح اليوم الجمعة أن أوروبا فى حاجة لخطة للتعامل مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب.

وذكر الكاتب سباستيان باين، فى المقال إن القارة العجوز لا يمكن أن تعتمد على الانتظار بهدوء لحين إنتهاء فترة رئاسة ترامب، وقال متسائلا: "هل هناك استراتيجية أصلا لأوروبا للتعامل مع دونالد ترامب؟".

وأشار الكاتب إلى أن سياسة ترامب "أمريكا أولا" تسببت فى اضطرابات للتحالف القديم بين أمريكا وأوروبا، ودمر الكثير من الأمور التى اتخذتها الدول الأوروبية كأمر مسلم به.

ويتساءل الكاتب: "لكن ماذا لو استمرت الترامبية حتى بعد نهاية رئاسة ترامب نفسه؟" .. خاصة وأن الدول الأوروبية لم تقدم شيئا للوقوف أمام الرئيس الأمريكى.

كذلك لا يجب اعتبار نهاية ترامب قريبة فقط لأنه خسر مجلس النواب فى انتخابات الكونجرس، فالأمر كله لا يعدو سوى عرقلة لأجندة ترامب الداخلية، بينما سياسته الخارجية مازالت بلا أى تعطيل، على حد قول الكاتب.