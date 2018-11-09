"عامر جروب" تطلق مرحلة جديدة فى حفل عمر خيرت بالمنصورة

ـ بورتوسعيد أول وأكبر مدينة سكنية فندقية عالمية في بورسعيد

حرصا من عامر جروب علي توفير البهجة والمتعة لعملاؤها الكرام فى كل مكان واحتفالا بافتتاح مرحلة جديدة من الشقق والفيلات الفندقية التي تطل على البحر أقامت الشركة حفلا أسطوريا للفنان العالمى عمر خيرت في مدينة المنصورة حضرة قرابة 800 شخص استمتعوا بجمال العزف الموسيقي وتفاعلوا معه وطالبوه بإعادة بعض المقطوعات.

وقام تيمور القاضي الرئيس التنفيذي لمشروع بورتو سعيد، بالترحيب بالحضور الكبير وعملاء بورتو وشرح لهم أهمية المشروع بالنسبة لمجموعة عامر جروب وأسباب الأختيار الموفق لمدينة بورسعيد لإقامة المشروع بها لموقعها الإستراتيجي بجانب الطفرة الكبيرة التي تعيشها مدن القنال بفضل المشروعات القومية العملاقة التي تقام في هذه المنطقة وأهمية وجود منتجع سكني ترفيهي في هذه المنطقة.

وقامت داليا الكردي رئيس القطاع التجاري بعامر جروب، بشرح المشروع للحضور الكبير وعرضت علي العملاء مؤكده علي أن الشركة وضعت خبراتها الكبيرة والمتمثلة في إنشاء 17 بورتو داخل وخارج مصر في إنشاء خذا المشروع الكبير والذي يعتبر نقلة سياحية إقتصادية لبورسعيد خاصة وان بورتوسعيد يعد أول مدينة سكنية عالمية في هذه المنطقة تحتوي علي كافة أحتياجات الأسرة من مدرسة دولية ومستشفي علي أعلي مستوي ونادي أجتماعي رياضي وملاعب وأكثر من 20 حمام سباحة وشاطيء يصل طوله كيلو تقريبا، بالإضافة لوجود أكثر من 30 مطعم وكافيه عالمي علي البحر مباشرة وإنشاء كورنيش خاص لأهالي بورسعيد حيث أن المستهدف من إنشاء المشروع ان يكون وجهة مصيفية لأهالي بورسعيد ودمياط والدقهلية.

وأضافت الكردي أن عامر جروب سعيدة بتواجدها في بورسعيد لأنها حريصة علي أكتشاف أجمل المناطق في مصر وتقديم منتجعات جديدة لها.



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